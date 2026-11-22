

به گزارش تابناک، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی نیشابور از بستری شدن ۳۰ نفر بر اثر مسمومیت الکلی در بیمارستان‌های این شهرستان تا ساعت ۱۹ شنبه ۳۰ آبان خبر داد و گفت: تاکنون یک نفر جان خود را از دست داده و دو نفر دیگر نیز مشکوک به مرگ مغزی هستند. به گزارش تابناک، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکیاز بستری شدن ۳۰ نفر بر اثردر بیمارستان‌های این شهرستان تا ساعت ۱۹ شنبه ۳۰ آبان خبر داد و گفت: تاکنون یک نفر جان خود را از دست داده و دو نفر دیگر نیز مشکوک بههستند.

میلاد تقدیسی، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی نیشابور با بیان اینکه تشخیص قطعی مرگ مغزی منوط به تأیید کمیسیون پزشکی است، با تشریح وضعیت بیماران بستری افزود: در بیمارستان ۲۲ بهمن نیشابور ۲۱ نفر بستری هستند که پنج نفر به دلیل کاهش سطح هوشیاری در بخش مراقبت‌های ویژه (ICU) تحت مراقبت قرار دارند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی نیشابور ادامه داد: همچنین هفت نفر در بیمارستان پیامبر اعظم (ص) بستری هستند که سه نفر از آنان در بخش مراقبت‌های ویژه (ICU) قرار دارند و دو نفر نیز در بخش داخلی بیمارستان حکیم تحت مراقبت هستند.

تقدیسی با هشدار نسبت به مخاطرات جانی مصرف مشروبات الکلی تصریح کرد: مسمومیت ناشی از این مواد می‌تواند به‌سرعت به بخش‌های حیاتی بدن از جمله عصب بینایی و سیستم بینایی، سیستم عصبی و مغز، کلیه‌ها، کبد، قلب و دستگاه تنفس آسیب وارد کند و حتی به مرگ منجر شود.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی نیشابور خاطرنشان کرد: از آنجا که بروز علائم مسمومیت ممکن است با تأخیر همراه باشد، در صورت مشاهده نشانه‌هایی مانند تاری دید، سرگیجه، تهوع، تنگی نفس، بی‌حالی یا کاهش سطح هوشیاری، تماس فوری با اورژانس ۱۱۵ ضروری است و افراد باید از هرگونه خوددرمانی جداً خودداری کنند.

دستور ویژه پلیس برای بررسی موضوع

فرمانده انتظامی شهرستان نیشابور نیز در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: در پی گزارش فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر مرگ مشکوک جوانی ۲۷ ساله در بیمارستان و مسمومیت الکلی تعدادی دیگر، دستور ویژه برای بررسی موضوع صادر شد.

سرهنگ مجتبی موهبتی، افزود: تیم‌های دایره اطلاعات کلانتری ۱۴ رحمت با ردزنی‌های پلیسی و اشراف اطلاعاتی، ۸ نفر از متهمان و عوامل تهیه و توزیع مشروبات الکلی را شناسایی کردند و پس از هماهنگی‌های قانونی، این فرد دستگیر شد.

وی با بیان اینکه در بازرسی از مخفیگاه متهم نیز مقادیری مشروبات الکلی کشف شد، خاطرنشان کرد: با دستورات تخصصی صادر شده، تحقیقات تکمیلی درباره سایر ابعاد این موضوع همچنان ادامه دارد.

منتبع: ایسنا

