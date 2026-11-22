54 بازدید ثبتشدهفیلم
نبض خبر
لحظات شکار دو پهپاد آمریکایی دیگر در تنگه هرمز
تعداد بازدید: ۱۸
تصاویر لحظات شکار و انهدام یک فروند پهپاد MQ۹ و یک فروند پهپاد MQ۱ در تنگه هرمز توسط پدافند پیشرفته نیروی هوافضای سپاه پاسداران را میبینید.
نبض خبر
تصاویر لحظات شکار و انهدام یک فروند پهپاد MQ۹ و یک فروند پهپاد MQ۱ در تنگه هرمز توسط پدافند پیشرفته نیروی هوافضای سپاه پاسداران را میبینید.
نظرات بینندگان
هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.