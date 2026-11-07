لحظه تماشایی شکار پهپاد آمریکایی توسط پدافند ایرانی

کپی پیوندچاپ0 دیدگاه570 بازدید ثبتشدهفیلم صفحه نخست›فیلم›حوادث فیلم<<حوادث فیلم کد خبر: 4200374 | 570 بازدید | تاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۶ ۱۵:۵۳ | 7 November 2026 نبض خبرلحظه تماشایی شکار پهپاد آمریکایی توسط پدافند ایرانی لحظه تماشایی شکار پهپاد ام کیو 9 | MQ-۹ آمریکا توسط پدافند هوایی ایرانی در جنوب را از زاویهای متفاوت میبینید. افزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگلتابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید https://tabnak.ir/fa/news/4200374/ گزارش خطا پسندها: 0 اشتراک گذاری برچسبها:پدافند هواییویدیونبض خبرجنگ ایران و آمریکاساقط کردن پهپادپهپاد ام کیو 9 گزارش خطای خبراگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید. نوع مشکل: اشتباه نگارشی اشتباه محتوایی مشکل تصویر یا ویدئو سایر موارد توضیح: نام شما (اختیاری): ایمیل (اختیاری): ارسال گزارشبستن دیدگاهها (0) هنوز دیدگاهی منتشر نشده است. دیدگاه خود را بنویسید نام (اختیاری): ایمیل: دیدگاه: در پاسخ به لغو پاسخ ارسال برای بررسی
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