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کد خبر: 4200374 570 بازدید تاریخ انتشار:

نبض خبر

لحظه تماشایی شکار پهپاد آمریکایی توسط پدافند ایرانی

لحظه تماشایی شکار پهپاد ام کیو 9 | MQ-۹ آمریکا توسط پدافند هوایی ایرانی در جنوب را از زاویه‌ای متفاوت می‌بینید.

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برچسب‌ها:پدافند هواییویدیونبض خبرجنگ ایران و آمریکاساقط کردن پهپادپهپاد ام کیو 9

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