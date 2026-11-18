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دو ویدیو از لحظات اصابت پرتابه‌های تازه ایران به پایگاه علی السالم را می‌بینید. بنابر اعلام روایت عمومی ارتش، پهپاد‌های رزمی انهدامی ارتش جمهوری اسلامی ایران بامداد امروز چهارشنبه 27 آبان 1405، سامانه‌های پدافندی پاتریوت و سکو‌های (لانچرهای) پرتاپ پهپاد و موشک ارتش تروریستی آمریکا در پایگاه علی السالم کویت را با پهپاد‌های انهدامی، هدف قرار داد.