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در سفر پاپ به پرو، یک رشته تسبیح به سمت پاپ پرتاب شد. تسبیح در نزدیکی چشم او به دستش رسید. هیچ آسیب جدی وارد نشد. تیم امنیتی متوجه ماجرا نشد.