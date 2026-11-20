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نبض خبر
لحظه برخورد تسبیح به صورت پاپ
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در سفر پاپ به پرو، یک رشته تسبیح به سمت پاپ پرتاب شد. تسبیح در نزدیکی چشم او به دستش رسید. هیچ آسیب جدی وارد نشد. تیم امنیتی متوجه ماجرا نشد.
نبض خبر
در سفر پاپ به پرو، یک رشته تسبیح به سمت پاپ پرتاب شد. تسبیح در نزدیکی چشم او به دستش رسید. هیچ آسیب جدی وارد نشد. تیم امنیتی متوجه ماجرا نشد.
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