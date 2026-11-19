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نبض خبر
فرود سخت هواپیمای امیر قطر در میان تندباد
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هواپیمای ایرباس A۳۲۰ اختصاصی امیر قطر هنگام فرود در فرودگاه برن سوئیس، با تندبادهایی به سرعت ۶۵ کیلومتر بر ساعت مواجه شد.
نبض خبر
هواپیمای ایرباس A۳۲۰ اختصاصی امیر قطر هنگام فرود در فرودگاه برن سوئیس، با تندبادهایی به سرعت ۶۵ کیلومتر بر ساعت مواجه شد.
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