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آخرین موضع قطر درباره مذاکرات ایران و آمریکا
نخستوزیر قطر تأکید کرد نباید برای توافقی بینقص منتظر ماند و تلاشها برای دستیابی به توافقی با هدف کاهش تنش میان ایران و آمریکا ادامه دارد.
به گزارش تابناک، نخست وزیر قطر اعلام کرد: ما هرگز به یک توافق صلحِ بینقص دست نخواهیم یافت. نمیتوانیم صرفاً منتظر لحظهای بمانیم که یک توافق بینقص حاصل شود و در همین حال، از دستیابی به یک توافق خوب که به کاهش تنشها منجر میشود، صرفنظر کنیم.
تلاشهای ما همچنان ادامه دارد. شاید در حال حاضر، طرفها مشغول رسیدگی به مسائل دیگری باشند. فعالیتها در این زمینه به اندازه چند روز پیش فعال نیست، اما امیدواریم این روند ادامه پیدا کند.
تعامل و رایزنیهای ما متوقف نشده و متوقف هم نخواهد شد.
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