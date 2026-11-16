||17:15
آرشیونظرسنجیپیوندهافناورتکاکوشاتنیمروز
En/فا
Englishالعربيةفارسی
تابناک
TABNAK PROFESSIONAL NEWS SITE
آخرین خبرآیا آب با لیمو به کاهش وزن کمک می‌کند؟
2538بازدید

آخرین موضع قطر درباره مذاکرات ایران و آمریکا

نخست‌وزیر قطر تأکید کرد نباید برای توافقی بی‌نقص منتظر ماند و تلاش‌ها برای دستیابی به توافقی با هدف کاهش تنش میان ایران و آمریکا ادامه دارد.

کد خبر: 4202302تاریخ انتشار: 2538 بازدید

Qatar-FM

به گزارش تابناک، نخست وزیر قطر اعلام کرد: ما هرگز به یک توافق صلحِ بی‌نقص دست نخواهیم یافت. نمی‌توانیم صرفاً منتظر لحظه‌ای بمانیم که یک توافق بی‌نقص حاصل شود و در همین حال، از دستیابی به یک توافق خوب که به کاهش تنش‌ها منجر می‌شود، صرف‌نظر کنیم.

تلاش‌های ما همچنان ادامه دارد. شاید در حال حاضر، طرف‌ها مشغول رسیدگی به مسائل دیگری باشند. فعالیت‌ها در این زمینه به اندازه چند روز پیش فعال نیست، اما امیدواریم این روند ادامه پیدا کند.

تعامل و رایزنی‌های ما متوقف نشده و متوقف هم نخواهد شد.

منبع: انتخاب

Googleافزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل

تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

اشتراک گذاری

لینک کوتاه

برچسب ها

قطرتوافقنخست وزیر قطرایران و آمریکامذاکرات ایران و آمریکا

مطالب مرتبط

گزارش خطای خبر

اگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید.

نظرات بینندگان

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.

دیدگاه خود را بنویسید

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

تابناک در صفحهٔ اصلی گوشی

با افزودن تابناک به صفحهٔ اصلی، همین نسخهٔ سایت را با یک لمس باز کنید.

  1. در مرورگر، دکمهٔ اشتراک‌گذاری را بزنید. این دکمه ممکن است داخل منوی مرورگر باشد.
  2. گزینهٔ افزودن به صفحهٔ اصلی (Add to Home Screen) را انتخاب کنید.
  3. اگر گزینهٔ Open as Web App نمایش داده شد، آن را روشن نگه دارید و افزودن (Add) را بزنید.

اگر این گزینه را نمی‌بینید، صفحه را در مرورگر Safari باز کنید.