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آمریکا با توافق پیشنهادی قطر به ایران موافقت کرد
منابع نزدیک به تیم میانجیگری به روزنامه «العربی الجدید» گفتند: واشنگتن با پیشنویس یادداشت تفاهمی که هیئت قطری روز گذشته به ایران ارائه کرد، موافقت کرده است.
به گزارش تابناک؛ منابع نزدیک به تیم میانجیگری به روزنامه «العربی الجدید» گفتند: واشنگتن با پیشنویس یادداشت تفاهمی که هیئت قطری روز گذشته به ایران ارائه کرد، موافقت کرده است.
تیم میانجیگری، عربستان و امارات را در جریان یادداشت تفاهم مورد توافق قرار داده و این دو کشور نیز با آن موافقت کردهاند.
واشنگتن و تهران در موضوع پرونده هستهای ایران و داراییهای بلوکهشده، امتیازاتی دادهاند.
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