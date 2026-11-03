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آمریکا با توافق پیشنهادی قطر به ایران موافقت کرد

منابع نزدیک به تیم میانجی‌گری به روزنامه «العربی الجدید» گفتند: واشنگتن با پیش‌نویس یادداشت تفاهمی که هیئت قطری روز گذشته به ایران ارائه کرد، موافقت کرده است.

کد خبر: 100000395تاریخ انتشار: 60558 بازدید

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به گزارش تابناک؛ منابع نزدیک به تیم میانجی‌گری به روزنامه «العربی الجدید» گفتند: واشنگتن با پیش‌نویس یادداشت تفاهمی که هیئت قطری روز گذشته به ایران ارائه کرد، موافقت کرده است.

 تیم میانجی‌گری، عربستان و امارات را در جریان یادداشت تفاهم مورد توافق قرار داده و این دو کشور نیز با آن موافقت کرده‌اند.

واشنگتن و تهران در موضوع پرونده هسته‌ای ایران و دارایی‌های بلوکه‌شده، امتیازاتی داده‌اند.

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آمریکاایرانقطرتوافق

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