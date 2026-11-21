رئیس‌جمهوری با بیان اینکه عبور از شرایط فعلی با وحدت امکان‌پذیر است، تاکید کرد: باید مقابل گردن‌کلفت‌های دنیا که دنبال تکه‌تکه کردن ایران هستند بایستیم و مشت محکمی بر دهان یاوه‌گویان بزنیم و این مهم با وحدت محقق می‌شود، نه اختلاف و دعوا. وقتی رهبر انقلاب تصمیمی می‌گیرند، مجلس قانونی تصویب و دولت مقرراتی تنظیم می‌کند، همه باید برای اجرای آن کمک کنیم.

به گزارش تابناک؛ مسعود پزشکیان امروز (شنبه ۳۰ آبان) در همایش سالانه بازار سرمایه ایران با بیان اینکه کشور درگیر جنگی نابرابر و ناعادلانه است تصریح کرد: واقعیت این است که در جنگ هستیم؛ جنگی نابرابر و ناعادلانه که در آن گروهی قلدر، ستمگر و زورگو قصد داشتند ایران ما را ساقط کنند، اما مردم اجازه ندادند و نیروهای امنیتی و نظامی ما نیز با قدرت پاسخ دادند.

پزشکیان ادامه داد: سرمایه‌گذاران، تولیدکنندگان و فعالان بازار نیز به‌گونه‌ای بازار را مدیریت کردند که دشمن ناامید شد؛ تصور دشمن این بود باید در کشور قحطی ایجاد شود، کالا در بازار پیدا نشود و چرخ تولید از حرکت بایستد، اما امروز شاهدیم کالا در بازار وجود دارد و چرخه تولید همچنان در حال فعالیت است.

وی با قدردانی از اقدامات فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان افزود: شما در جنگی خاموش قرار دارید که به‌مراتب سخت‌تر از جنگی است که در آن موشک پرتاب می‌شود و تخریب ایجاد می‌کند. جنگ اقتصادی ساده نیست و شما با دشواری‌های آن دست‌وپنجه نرم می‌کنید.

تلاش برای جلوگیری از قطع انرژی واحدهای تولیدی

رئیس‌جمهوری با اشاره به اقدامات دولت برای تأمین انرژی مورد نیاز بخش تولید اظهار کرد: آنچه در قدم نخست می‌توانیم انجام دهیم، این است که تلاش کنیم انرژی، گاز، برق و سایر انرژی‌های مورد نیاز تولید به‌گونه‌ای تأمین شود که با قطع آن مواجه نشویم.

پزشکیان با اشاره به مشکلات ناترازی انرژی و آسیب‌های ناشی از حملات به زیرساخت‌های گازی ایران گفت: پیش از این نیز با ناترازی انرژی مواجه بودیم و اکنون با حمله به زیرساخت‌های گازی کشور، این ناترازی تشدید شده است؛ بنابراین انتظار می‌رود در فصل زمستان با مشکلاتی مواجه شویم.

وی افزود: در حال برنامه‌ریزی و طراحی هستیم تا ان‌شاءالله در زمستان با مشکل مواجه نشویم و بتوانیم انرژی مورد نیاز بخش‌های مختلف را تأمین کنیم. اگر با کمبود انرژی مواجه شدیم، باید صنعت و تولید آخرین بخشی باشند که محدودیت انرژی برای آنها اعمال می‌شود، نه نخستین بخشی که برق یا گاز آن قطع می‌شود.

بنگاه‌های زیان‌ده دولتی باید تعیین تکلیف شوند

پزشکیان در بخشی دیگر از سخنانش با اشاره به ضرورت افزایش بهره‌وری در بنگاه‌های اقتصادی اظهار کرد: مجموعه‌ای از شرکت‌ها داریم که بخش عمده‌اش متعلق به بانک‌ها، وزارتخانه‌ها، سازمان تأمین اجتماعی، دولت و صندوق‌های بازنشستگی هستند و برخی از این شرکت‌ها زیان‌ده هستند. سؤال این است که چرا باید اجازه دهیم این مجموعه‌ها ضرر بدهند و چگونه باید آنها را مدیریت کنیم تا این روند ادامه پیدا نکند؟

وی در ادامه اظهار کرد: اگر یک سیستم زیان‌ده است، باید در آن را ببندیم. قرار نیست یک بنگاه زیان بدهد و ما از محل منابع دیگر پول برداریم و به آن اختصاص دهیم و در نهایت کسری ایجاد شود. بخشی از کسری‌های ما ناشی از سوءمدیریت‌هاست.

رئیس‌جمهوری با اشاره به برگزاری جلساتی برای بررسی وضعیت بنگاه‌های اقتصادی زیان‌ده تصریح کرد: در این زمینه با مدیران و مسئولان این مجموعه‌ها جلسه گذاشته‌ایم. برخی می‌گویند ۲۱۰ همت زیان مربوط به یک مجموعه و ۱۹۰ همت مربوط به مجموعه دیگری است. باید دور هم بنشینیم و ببینیم مشکل کجاست. وقتی بنگاهی را اداره می‌کنم، چرا باید زیان بدهد؟ باید برای این سؤال پاسخ داشته باشیم و نمی‌توانیم همین‌طور به مسیر فعلی ادامه دهیم.

پزشکیان ادامه داد: وقتی می‌گوییم پول چاپ نکنیم، اما از طرف دیگر بنگاه‌ها زیان می‌دهند، باید مشخص کنیم منابع جبران این زیان از کجا تأمین می‌شود. در نهایت دولت باید این هزینه‌ها را پرداخت کند و این هزینه‌ها به کسری بودجه تبدیل می‌شود. بنابراین باید تکلیف شرکت‌ها و بنگاه‌هایی که تحت مدیریت یا مشارکت ما هستند و زیان می‌دهند، روشن شود.

وی تأکید کرد: اگر مدیری توان اداره یک مجموعه را ندارد، باید کنار برود و فرد دیگری مسئولیت را برعهده بگیرد. وقتی مدیری نمی‌تواند مجموعه‌ای را اداره کند، چرا باید فوق‌العاده مدیریت و پاداش پایان سال دریافت کند، در حالی که مجموعه تحت مدیریت او زیان‌ده است؟ تا زمانی که بنگاه زیان می‌دهد، پرداخت فوق‌العاده مدیریت چه توجیهی دارد؟ این موضوع نیز از مسائلی است که باید اصلاح شود.

رئیس‌جمهوری یادآور شد: ما هستیم این وضعیت را اصلاح کنیم؛ چراکه بخشی از مشکلات از همین‌جا ناشی می‌شود. بنگاه‌هایی که زیان‌ده هستند یا باید تعطیل شوند یا اگر قرار است به فعالیت خود ادامه دهند، باید بهره‌ور باشند. در این زمینه باید با همکارانمان در حوزه اقتصاد و دولت بنشینیم و درباره وضعیت این مجموعه‌ها تصمیم‌گیری کنیم.

قیمت‌گذاری دستوری نباید به توقف تولید منجر شود

پزشکیان با اشاره به موضوع قیمت‌گذاری کالاها و خدمات اظهار کرد: در بحث قیمت‌گذاری، طبیعتاً نمی‌توانیم کالایی را که تولیدکننده با قیمت ۱۰ تومان تولید می‌کند، به زور وادار کنیم تا با قیمت ۸ تومان بفروشد؛ در این صورت تولیدکننده دیگر تولید نخواهد کرد و نتیجه آن تخریب روند تولید خواهد بود. از سوی دیگر، نمی‌توانیم بازار را به‌گونه‌ای رها کنیم که تولیدکننده کالایی را با قیمت ۱۰ تومان تولید کند و آن را ۳۰ تومان بفروشد. بنابراین باید مدیریت مناسبی در بازار وجود داشته باشد. ما نباید قیمت‌گذاری دستوری انجام دهیم، اما باید حاشیه سود معقولی برای تولیدکننده در نظر گرفته شود.

رئیس‌جمهوری ادامه داد: این به معنای آن نیست که اگر اجازه دادیم تولیدکننده حاشیه سود داشته باشد، بتواند هر قیمتی که خواست تعیین کند و هر کاری که می‌خواهد انجام دهد. بازار نیز باید مدیریت شود تا بتوانیم شرایط را به‌درستی کنترل کنیم.

وی با بیان اینکه دولت تلاش می‌کند از قیمت‌گذاری دستوری پرهیز کند، گفت: مجلس نیز قانونی در این زمینه نوشته است که فکر می‌کنم بر اساس آن نباید قیمت‌گذاری دستوری انجام شود. ما مصمم هستیم این کار را انجام ندهیم، اما معنای آن این نیست که بازار را رها کنیم تا هر کسی به هر شکلی که خواست قیمت‌ها را افزایش دهد.

آمادگی دولت برای اصلاح مقررات مخل تولید و کسب‌وکار

پزشکیان در بخش دیگری از سخنانش با تأکید بر ضرورت تعامل دولت با فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان اظهار کرد: کار دیگری که می‌توانیم با یکدیگر انجام دهیم این است که دست به دست هم بدهیم و درباره مقررات و قوانین موجود گفت‌وگو کنیم. ما در دولت حضور نداریم که برای شما مشکل ایجاد کنیم، بلکه در اینجا هستیم تا مشکلات را از سر راه شما برداریم تا بتوانید با قدرت در برابر تهاجمات بایستید و مشکلات کشور را حل کنید. اگر در هر بخشی مقرراتی که نوشته‌ایم نیاز به تغییر داشته باشد، آمادگی داریم با همکاری اتاق بازرگانی و تولیدکنندگان آن را اصلاح کنیم. آماده‌ایم جلساتی برگزار کنیم، گفت‌وگو کنیم و مشکلات را برطرف کنیم. هر مقرراتی که برای بازار و تولیدکنندگان مشکل ایجاد کند، آمادگی داریم آن را حذف یا اصلاح کنیم. هدف ما این است که موانع از مسیر فعالیت تولیدکنندگان برداشته شود.

رئیس‌جمهوری در ادامه با اشاره به ضرورت توجه به عدالت در توزیع منابع و امکانات گفت: واقعیت این است که پول هر جا تخصیص پیدا کند، توسعه نیز در همان‌جا شکل می‌گیرد. این قاعده‌ای است که من می‌فهمم؛ هر جا پول بدهیم و منابع را به آنجا اختصاص دهیم، توسعه در همان منطقه اتفاق می‌افتد و هر جا منابع اختصاص ندهیم، آن منطقه به‌طور طبیعی عقب می‌ماند.

وی افزود: امروز منابع از مناطق مختلف و حتی استان‌ها جمع‌آوری و در تهران تخصیص داده می‌شود. در تهران و شهرهای بزرگی مانند کرج و قزوین توسعه ایجاد می‌کنیم، اما در مناطق حاشیه‌ای و استان‌های مرزی، شرایط تورمی حتی بدتر از تهران و شهرهایی مانند تبریز است. نتیجه چنین رویکردی این می‌شود که مردم آن مناطق برای برخورداری از امکانات و فرصت‌های بهتر، از محل زندگی خود مهاجرت می‌کنند و به حاشیه تهران، تبریز و مشهد می‌آیند. اگر قرار است توسعه‌ای بر اساس عدالت ایجاد کنیم، باید مشخص شود منابع را چگونه و به چه مناطقی اختصاص دهیم و کیفیت و نحوه تخصیص تسهیلات چگونه باشد.

پزشکیان با تأکید بر نقش متخصصان و سیاست‌گذاران در اصلاح این روند اظهار کرد: اگر فردی در یک استان درآمد کمتر و امکانات محدودتری داشته باشد، اما با آمدن به تهران بتواند ارتقا پیدا کند، پست بگیرد و به جایگاه و موقعیت بهتری برسد، باید پرسید آیا این همان عدالتی است که در کشور ایجاد کرده‌ایم؟

رئیس‌جمهوری با اشاره به تمرکز مدیریت و منابع مالی در پایتخت گفت: بسیاری از بنگاه‌هایی که در کشور فعالیت می‌کنند، در اهواز، بندرعباس، خوزستان و تبریز مجموعه و کارخانه دارند، اما مدیران و مسئولان آنها در تهران مستقر هستند و پول نیز به تهران می‌آید و تخصیص منابع هم در همین شهر انجام می‌شود. نمی‌توان منابع را در یک نقطه متمرکز کرد و انتظار داشت سایر مناطق کشور که منابعی به آنها اختصاص داده نمی‌شود، توسعه پیدا کنند.

ضرورت اصلاح نظام پرداخت برای ایجاد انگیزه در مناطق محروم

پزشکیان با اشاره به تأثیر نظام پرداخت بر رفتار نیروی انسانی و محل فعالیت افراد گفت: هر جا پول را تخصیص دهیم و هر طور که سازوکار پرداخت را تنظیم کنیم، رفتار افراد نیز بر همان اساس شکل می‌گیرد. اگر من به‌عنوان مدیر در تهران حقوق بیشتری دریافت کنم تا زمانی که در تبریز مدیر باشم، طبیعی است که افراد از تبریز به تهران بیایند و اگر در تبریز حقوق بیشتری نسبت به مرند پرداخت شود، افراد از مرند به تبریز مهاجرت می‌کنند.

وی با بیان خاطره‌ای از دوران پیش از انقلاب و فعالیت خود در حوزه ترویج کشاورزی اظهار کرد: پیش از انقلاب در سپاه ترویج بودیم و ما را به مناطق محروم اعزام کردند. آن زمان پدر مرحوم من حدود ۴۰۰ تومان حقوق می‌گرفت، اما من با مدرک دیپلم به سیستان و بلوچستان رفتم و حقوقم هزار و ۸۰۰ تومان بود. دلیل این تفاوت آن بود که می‌گفتند شما به منطقه محروم رفته‌اید تا آنجا را آباد کنید و برای حضور در آن منطقه و خدمت به مردم، حقوق بیشتری دریافت می‌کنید. ما را از آذربایجان غربی به جنوب شرق کشور فرستاده بودند و با همان حقوق در آن مناطق ماندیم و کار کردیم. حتی برای رفتن به روستاها به ما موتورسیکلت می‌دادند. آن موقع موتور را هزار و ۲۰۰ تومان می‌دادند و حقوق من هزار ۸۰۰ تومان بود؛ الان نمی‌گویم حقوق من که استاد تمام دانشگاه و رئیس جمهور هستم چقدر است و این موتور چقدر قیمت دارد.

رئیس‌جمهوری با اشاره به تأثیر سازوکار پرداخت بر انگیزه افراد تصریح کرد: مکانیسم تخصیص منابع و پرداخت‌ها، رفتار افراد را تعیین می‌کند و این ما هستیم که با سیاست‌گذاری خود این رفتار را شکل می‌دهیم.

پزشکیان با تأکید بر اینکه عدالت در نظام پرداخت و تخصیص منابع توسعه‌ای مورد غفلت قرار گرفته است، گفت: آنچه امروز مغفول مانده، عدالت است؛ هم در مکانیسم پرداخت به نیروی انسانی بی‌عدالتی داریم و هم در تخصیص منابع برای توسعه مناطق. این‌ها مسائلی است که باید درباره آنها بنشینیم، فکر کنیم و برنامه‌ریزی داشته باشیم تا بتوانیم عدالت و توسعه را به‌درستی تعریف کنیم.

حل مشکلات کشور با پذیرش واقعیت‌ها و میدان دادن به مدیران کارآمد امکان‌پذیر است

وی با تأکید بر ضرورت پذیرش مشکلات کشور و تلاش برای حل آنها گفت: اگر بپذیریم که مشکلاتی وجود دارد و با تکیه بر وحدت و انسجام ملی، اعتماد متقابل و استفاده از مدیران کارآمد و متخصص حرکت کنیم، می‌توانیم بر مشکلات کشور غلبه کنیم.

چشم خود را بر چالش‌های زیست‌محیطی بسته‌ایم

رئیس‌جمهوری با اشاره به چالش‌های زیست‌محیطی کشور، از جمله آلودگی هوا و فرونشست زمین در تهران و شهرهای بزرگ، اظهار کرد: مشکل فرونشست زمین در تهران و شهرهای بزرگ، مسئله‌ای جدی است که نمی‌توان به‌سادگی از کنار آن گذشت. فرونشست ۳۰ تا ۴۵ سانتی‌متری زمین، از نظر زیست‌محیطی پیامدها و مخاطرات خطرناکی دارد، اما متأسفانه چشم خود را بر این مسائل بسته‌ایم و باید برای آنها چاره‌اندیشی کنیم.

پزشکیان با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت افراد کارآفرین، متخصص و توانمند در مدیریت کشور گفت: ما با تمام وجود آماده‌ایم در کنار شما بایستیم و برای مقابله با تهاجمات و جنگ نابرابری که ایجاد کرده‌اند، دست به دست هم دهیم. معتقدم می‌توانیم بر همه مشکلات غلبه کنیم، به شرط آنکه بپذیریم افراد کارآفرین، کاردان، عالم و صادق باید در جایگاه‌های مدیریتی قرار بگیرند و افرادی که تجربه، علم یا مهارت کمتری دارند، در رده‌های پایین‌تری فعالیت کنند.

وی با اشاره به ضرورت شایسته‌سالاری در نظام مدیریتی کشور تصریح کرد: نباید صرفاً به دلیل ارتباط و رابطه، مسئولیت و پست مدیریتی به افراد واگذار شود. هرکسی که می‌تواند یک بنگاه را به‌درستی اداره کند، باید در جایگاه مدیریت قرار بگیرد و کسی که توان اداره آن را ندارد، باید جای خود را به فرد توانمندتر بدهد. اصل قضیه همین است. از سرمایه‌های اصلی برای رشد کشور، سرمایه‌گذاری است که باید درباره چگونگی تأمین و جذب سرمایه داخلی نیز برنامه‌ریزی کنیم؛ اما موضوع دوم و بسیار مهم، بهره‌وری است. ما هم در اداره دولت و هم در حوزه تولید و صنعت با مشکلات بهره‌وری مواجه هستیم و امیدواریم با همکاری یکدیگر بتوانیم این مشکلات را اصلاح کنیم.

نباید مشکلات کشور را پنهان کنیم

رئیس‌جمهوری در ادامه با اشاره به سخنان روز گذشته خود گفت: دیروز ما یک جایی بحث کردیم اما رسانه‌ها آن را تکه‌تکه و برخی از حرف‌هایم را قطع کرده‌اند و چیزهایی می‌گویند. نباید با ارائه تصویری غیرواقعی از شرایط کشور، مشکلات را نادیده گرفت. گاهی رسانه‌ها بخش‌هایی از صحبت‌های ما را جدا می‌کنند و به شکل دیگری منتشر می‌کنند و عده‌ای نیز از این موضوع سوءاستفاده می‌کنند. ما اهل وعده‌های دروغین نیستیم و نمی‌خواهیم بگوییم اوضاع کشور بسیار خوب است؛ واقعیت این است که اوضاع ما چندان خوب نیست، اما این به معنای آن نیست که نمی‌توانیم شرایط را مدیریت کنیم. ابتدا باید بپذیریم که گرفتاری و مشکل داریم و سپس برای حل آن بنشینیم و برنامه‌ریزی کنیم، نه اینکه غیرواقعی بگوییم همه‌چیز خوب است. باید واقعیت را درست ببینیم و برای آن راه‌حل پیدا کنیم.

نمی‌توانیم ادعا کنیم که در داخل کشور همه‌چیز گل و بلبل است

پزشکیان با اشاره به تأثیر تحولات و جنگ بر شرایط اقتصادی جهان اظهار کرد: وقتی در آمریکا، اروپا و سایر نقاط جهان، جنگ ایران بر شرایط اقتصادی و تورم تأثیر گذاشته است، نمی‌توانیم ادعا کنیم که در داخل کشور همه‌چیز گل و بلبل است. ما درگیر جنگ هستیم و تصور دشمن این بود که می‌تواند ایران را به زانو درآورد، اما نه‌تنها نتوانست به این هدف خود برسد و بلکه خوابش را ببینند که بتوانند ایران را به زانو دربیاورند.

وی وحدت و انسجام ملی را نخستین گام برای عبور از مشکلات دانست و گفت: همه ما باید به یکدیگر اعتماد کنیم. مردم باید باور کنند که ما می‌خواهیم خدمتگزار آنها باشیم و قصد نداریم اقدامی انجام دهیم که آنها را با مشکل مواجه کند. بارها گفته‌ام و اکنون نیز مدیران دولت می‌دانند که ما در دولت مصرف برق و گاز خودمان را محدود کرده‌ایم. اگر برق و گاز یک اتاق قطع شود، اتفاق خاصی نمی‌افتد، اما نمی‌خواهیم برق و گاز بخش تولید و صنعت قطع شود. اعتقاد ما این است که انرژی باید در خانه‌ها و ادارات مدیریت شود تا پایداری تولید و صنعت حفظ شود.

دمای اتاقم را پایین نگه می‌دارم و به این کار افتخار می‌کنم

رئیس‌جمهوری با اشاره به ضرورت صرفه‌جویی در مصرف انرژی افزود: اکنون خود من نیز لباس گرم می‌پوشم و دمای اتاقم را پایین نگه می‌دارم. به این کار افتخار می‌کنم، زیرا اگر می‌خواهیم پایداری شبکه برق و گاز حفظ شود و انرژی صنعت قطع نشود، همه مردم باید در مصرف انرژی کمی مراعات کنند تا بتوانیم از این بحران عبور کنیم.

پزشکیان با بیان اینکه میزان مصرف برق و گاز در ایران چند برابر متوسط مصرف جهانی است، تصریح کرد: ما چندبرابر دنیا برق و گاز مصرف می‌کنیم. نمی‌گوییم مردم مصرف نکنند، بلکه می‌گوییم درست مصرف کنند. باید بررسی کنیم که کشورهای اروپایی چه میزان انرژی مصرف می‌کنند و چرا ما نمی‌توانیم مصرف خود را مدیریت کنیم. نباید زمانی که با کمبود مواجه می‌شویم، برق و گاز را قطع کنیم؛ بلکه باید از ابتدا مدیریت درستی داشته باشیم.

وی با تأکید بر اینکه اصلاح شیوه‌های مدیریتی می‌تواند بسیاری از مشکلات اقتصادی را برطرف کند، گفت: اگر مدیریت درستی داشته باشیم، پرداخت‌ها به نیروی انسانی سامان پیدا می‌کند، تولید رونق می‌گیرد و می‌توانیم روابط تجاری و صادرات خود را با همسایگان توسعه دهیم.

اگر به هر یک از همسایگان برچسب بزنیم یا توهین کنیم، آنها نیز تمایلی به تجارت با ما نخواهند داشت

رئیس‌جمهوری با اشاره به ظرفیت کشورهای همسایه برای گسترش تجارت خارجی تاکید کرد: همسایگان ما فرصت‌های خوبی برای توسعه تجارت هستند و به‌راحتی می‌توانیم با آنها تجارت کنیم. کافی است موانعی را که میان خودمان ایجاد کرده‌ایم، برطرف کنیم؛ اما اگر قرار باشد به هر یک از همسایگان برچسب بزنیم یا به آنها توهین کنیم، طبیعی است که آنها نیز تمایلی به تجارت با ما نخواهند داشت. وقتی به یک کشور یا منطقه توهین می‌کنیم، آن کشور نیز می‌گوید نمی‌خواهم با تو تجارت کنم؛ بنابراین باید در نوع تعاملات خود در داخل کشور و در ارتباط با همسایگان تجدیدنظر کنیم.

پزشکیان تأکید کرد: با پذیرش واقعیت‌ها، اصلاح شیوه‌های مدیریتی، استفاده از نیروهای توانمند، افزایش بهره‌وری، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و تقویت اعتماد و همکاری متقابل می‌توانیم بر مشکلات کشور غلبه کنیم.

امروز زمان اختلاف و دعوا نیست

رئیس‌جمهوری با تأکید بر ضرورت وحدت و همدلی در شرایط کنونی کشور گفت: امروز زمان دعوا و اختلاف نیست، بلکه همه باید دست به دست هم دهیم و در مقابل مجموعه‌ای از قدرت‌های گردن‌کلفت در دنیا که به دنبال ساقط کردن و تجزیه ایران هستند، بایستیم.

وی در بخشی از سخنان خود با انتقاد از پرخاشگری و تمسخر دیدگاه‌های دیگران در جلسات اظهار کرد: اگر قرار باشد با یکدیگر پرخاش کنیم، به جای نقد کردن، یکدیگر را مسخره کنیم و به همدیگر ایراد بگیریم، مشکلاتی که میان ما وجود دارد به‌راحتی قابل طرح است؛ اما امروز زمان چنین رفتارهایی نیست و باید به یکدیگر کمک کنیم. اکنون وقت دعوا کردن نیست افزود: اگر قرار باشد به یکدیگر گیر دهیم، خیلی چیزها هست که می‌توان گیر داد.

وقتی رهبر انقلاب تصمیمی می‌گیرند، همه باید برای اجرای آن کمک کنیم

پزشکیان با بیان اینکه عبور از شرایط فعلی تنها با وحدت و همدلی امکان‌پذیر است، بیان کرد: باید در مقابل مجموعه گردن‌کلفت‌هایی که در دنیا به دنبال ساقط کردن و تکه‌تکه کردن ایران هستند، مشت محکمی بر دهان یاوه‌گویان بزنیم و این مهم با وحدت محقق می‌شود، نه با اختلاف و دعوا. طبیعی است که نظرات من ممکن است با دیدگاه بسیاری از افراد هماهنگ نباشد؛ حتی در یک خانواده نیز ممکن است برادران نظرات متفاوتی داشته باشند، اما وقتی رهبر انقلاب تصمیمی می‌گیرند، مجلس قانونی تصویب می‌کند و دولت مقرراتی را تنظیم می‌کند، همه باید برای اجرای آن کمک کنیم. هر جا نیز در مسیر اجرا مشکلی وجود داشته باشد، خود را موظف می‌دانیم برای حل آن اقدام کنیم و ان‌شاءالله این مسیر را با قدرت ادامه خواهیم داد.

رئیس‌جمهوری با اعلام آمادگی دولت برای همکاری با فعالان و صاحب‌نظران اقتصادی اظهار کرد: از عزیزانی که در حوزه اقتصاد فعالیت می‌کنند انتظار دارم با یکدیگر بنشینند و گفت‌وگو کنند؛ ما نیز برای هر کاری که از دستمان برآید، در خدمت هستیم.

منبع: ایسنا



