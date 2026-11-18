رئیس‌جمهوری خطاب به شهرداران کلان‌شهرها و مراکز استان‌ها اعلام کرد: چنانچه برای مدیریت مصرف سوخت و اصلاح الگوی مصرف انرژی به اختیار یا حمایت بیشتری نیاز دارید، این اختیارات اعطا خواهد شد.

به گزارش تابناک؛ مسعود پزشکیان امروز چهارشنبه ۲۷ آبان‌ماه در سفر سرزده به استان قزوین برای حضور در چهارمین نشست شهرداران کلان‌شهرها و مراکز استان‌ها که با موضوع هم‌اندیشی درباره مدیریت بهینه مصرف سوخت و انرژی و ارائه راهکارها و گزارش عملکرد شهرداران برگزار شد، با قدردانی از اقدامات انجام‌شده در سراسر کشور، اظهار کرد: دلیل حضورم در این نشست، برقراری هم‌فکری و تعامل هرچه بیشتر است و معتقدم برگزاری وبینار، در مقایسه با ارتباط چهره‌به‌چهره، اثرگذاری لازم را ندارد.

پزشکیان با اشاره به میزان بالای مصرف سوخت و انرژی در ایران، تصریح کرد: در حوزه سوخت و انرژی، حداقل سه‌برابر میانگین جهانی مصرف می‌کنیم و ضروری است برای عبور از شرایط پیچیده کنونی، مدیریت بهینه مصرف به یک اولویت جدی در زندگی مردم تبدیل شود.

رئیس‌جمهوری از شهرداران، مدیران و مردم خواست با توجه به شرایط موجود، موضوع بهینه‌سازی مصرف سوخت و انرژی را سرلوحه اقدامات و زندگی خود قرار دهند و افزود: ما مدیران، مسئولان اجرایی و خدماتی کشور، ابتدا باید از خودمان در زمینه مدیریت بهینه مصرف سوخت و انرژی آغاز کنیم تا بتوانیم با توجه به وجود ناترازی‌ها، فصل زمستان را با موفقیت پشت سر بگذاریم.

وی با اشاره به اقدامات خصمانه دشمنان و محدودیت‌های ایجادشده برای کشور، بر ضرورت صیانت از استمرار فعالیت‌های تولیدی تأکید کرد و گفت: اولویتم این است هرگز اجازه ندهم چرخ تولید متوقف شود.

رئیس‌جمهوری با بیان اینکه تأمین سوخت و انرژی واحدهای صنعتی و تولیدی باید در آخرین مرحله و در صورت لزوم محدود یا قطع شود، تصریح کرد: ضرورت دارد سوخت و انرژی صنایع و واحدهای تولیدی، آخرین گزینه در زمان اعمال محدودیت‌ها باشد؛ چرا که اگر چرخ تولید متوقف شود، متناسب با آن شاهد بیکاری و بروز مشکلات متعدد خواهیم بود.

پزشکیان گفت: توقف تولید و ایجاد بیکاری همان چیزی است که دشمنان به دنبال آن هستند تا از شرایط موجود و نارضایتی‌های عمومی سوءاستفاده کنند؛ بنابراین همه دستگاه‌ها، مدیران و مسئولان باید با مدیریت صحیح مصرف و اتخاذ تدابیر لازم، هم در تأمین انرژی مورد نیاز کشور و هم در استمرار فعالیت واحدهای تولیدی تلاش کنند.

وی در ادامه با تأکید بر اینکه مدیریت بهینه مصرف سوخت و انرژی می‌تواند به تقویت کسب‌وکارها و حمایت از تولید منجر شود، اظهار کرد: اگر فرآیندها به‌درستی مدیریت شوند، تلاش دشمنانی که به دنبال فلج کردن کشور هستند، ناکام خواهد ماند. با ظرفیت‌های موجود در کشور و مدیریت صحیح و بهینه منابع، می‌توانیم از شرایط سخت کنونی عبور کنیم و اصل اساسی در این زمینه، درست مصرف کردن است.

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رئیس‌جمهوری با بیان اینکه خود نیز برای اصلاح الگوی مصرف پیشگام شده است، افزود: برای مدیریت بهینه مصرف، شخصاً پیش‌قدم شده‌ام و میزان استفاده از سیستم‌های گرمایشی و سرمایشی در محل کار را کاهش داده‌ام. در همین راستا، برنامه‌هایی برای اصلاح الگوی مصرف در دست اجراست که از جمله آنها می‌توان به ادغام برخی محل‌های کاری، قطع سوخت استخرها، محدود کردن مصرف انرژی در نمایشگاه‌ها و سایر اماکنی که در شرایط کنونی از اولویت برخوردار نیستند، اشاره کرد. تمامی این تصمیمات با هدف کاهش مصرف و در راستای حمایت از تولیدکنندگان اتخاذ شده است.

پزشکیان با تأکید بر ضرورت برخورداری تمامی مسئولان از طرح و برنامه‌های اجرایی مشخص در حوزه اصلاح مصرف سوخت و انرژی، تصریح کرد: هدف‌گذاری‌ها باید بر مبنای کاهش هزینه‌ها، افزایش اثربخشی، ارتقای کارآمدی و بهبود کیفیت انجام شود و متناسب با شرایط اقلیمی و منطقه‌ای هر بخش و استان، برنامه‌ای منسجم برای مدیریت و اصلاح الگوی مصرف سوخت و انرژی داشته باشیم.

وی بر ضرورت ثبت و انتقال تجربه‌های موفق میان استان‌ها تأکید کرد و گفت: تجربه‌های موفق باید شناسایی، ثبت و به سایر استان‌ها منتقل شوند؛ چرا که می‌توانیم از تجربه و عملکرد یکدیگر درس بگیریم و از ظرفیت‌های موجود برای اصلاح رویه‌ها و افزایش بهره‌وری استفاده کنیم. همچنین مدیران و افرادی که با تصمیمات و عملکرد خود موجب تحمیل هزینه‌های غیرضروری می‌شوند، باید مورد ارزیابی و برخورد مناسب قرار گیرند و سازوکارهای اصلاحی و بازدارنده درباره آنها اعمال شود.

پزشکیان با اشاره به آموزه‌های قرآن درباره پرهیز از اسراف، اظهار کرد: بر اساس آیات قرآن، اسراف نوعی خسران است؛ بنابراین وظیفه داریم از مصرف بی‌رویه و هدررفت منابع پرهیز کنیم و در همه سطوح، مدیریت صحیح و مسئولانه منابع را مورد توجه قرار دهیم.

رئیس‌جمهوری در بخش دیگری از سخنانش با تأکید بر ضرورت تناسب توسعه با شرایط اقلیمی و جغرافیایی هر منطقه، افزود: توسعه باید متناسب با ظرفیت‌ها و شرایط اقلیمی و جغرافیایی هر بخش انجام شود و در تمامی طرح‌های اجرایی، چشم‌اندازی روشن و آینده‌نگر داشته باشیم و در تصمیم‌گیری‌ها، پیامدهای اقدامات امروز را برای سال‌های آینده در نظر بگیریم.

وی تصریح کرد: نباید تصمیماتی اتخاذ کنیم که در آینده با تنش‌هایی مانند کمبود آب یا برق مواجه شویم و ناچار باشیم برای تأمین نیازهای خود از سایر استان‌ها کمک بگیریم. تصمیم‌گیری‌ها باید اصولی، علمی و مبتنی بر ظرفیت‌های واقعی هر منطقه باشد تا توسعه‌ای متوازن، پایدار و متناسب با امکانات موجود شکل گیرد.

رئیس‌جمهوری با تأکید بر ضرورت حمایت از واحدهای تولیدی و صنایع یادآور شد: در اتخاذ تصمیم‌های اصولی و علمی با هدف پشتیبانی و حمایت از واحدهای تولیدی و صنایع، نباید خود را صرفاً به بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها محدود کنیم؛ چرا که چنین رویکردی می‌تواند ابتکار عمل را از مدیران و مسئولان سلب کند. باید ضمن رعایت چارچوب‌های قانونی، از ظرفیت خلاقیت، ابتکار و تصمیم‌گیری متناسب با شرایط نیز استفاده کنیم.

پزشکیان در ادامه با تأکید بر ضرورت بهینه‌سازی عملکرد واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی افزود: نهادهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی نیز باید تجهیزات، ابزارها و دستگاه‌های مورد استفاده خود را متناسب با ظرفیت‌های موجود و شرایط واقعی، بهینه و بهره‌ور کنند تا ضمن کاهش هزینه‌ها، مصرف انرژی نیز مدیریت شود. در برخی کشورها، شهرداران از اختیارات گسترده‌ای در حوزه تصمیم‌گیری، اجرا و مداخله در امور شهری برخوردارند. شهرداران ما نیز به‌عنوان مدیران شهری می‌توانید در مسیر کاهش ناترازی‌ها و مدیریت بهینه مصرف، نقش مهم و اثرگذاری ایفا کنند.

وی جلب مشارکت عمومی را یکی از اولویت‌های مهم در مدیریت مسائل و کاهش ناترازی‌ها دانست و تصریح کرد: جلب مشارکت عمومی باید مبتنی بر اصول عدالت، تقویت روابط و هماهنگی بین‌بخشی، مشارکت مردم و بهره‌گیری از فناوری‌های مناسب باشد؛ فناوری‌هایی که متناسب با توانمندی‌ها، ظرفیت‌های فرهنگی و اعتقادات جامعه طراحی و به کار گرفته شوند.

رئیس‌جمهوری با تأکید بر اینکه هر یک از ما اگر عملکرد بهتری داشته باشیم، یک گام بیشتر به سمت پیشرفت برداشته‌ایم، افزود: با فرهنگ‌سازی درست هرگز به عقب باز نخواهیم گشت و باید با مردم گفت‌وگو کنیم و شرایط پیچیده کنونی را برای آنان تبیین کنیم.

پزشکیان با انتقاد از عملکرد کمیسیون ماده ۵ شهرداری در زمینه تغییر کاربری اراضی، تأکید کرد: تغییر کاربری اراضی موجب افزایش تراکم و ترافیک شده است و ضرورت دارد شهرسازی از ابتدا به‌گونه‌ای دقیق و با چشم‌اندازی روشن طراحی شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به‌ضرورت توجه به توسعه استان‌ها و شهرهای مرزی کشور و حمایت همه‌جانبه از این مناطق اظهار کرد: در تمام استان‌های مرزی و شهرهای مرزی همچون ایلام، سیستان و بلوچستان و خراسان شمالی، باید تورم به میزان چشمگیری کاهش یابد. بنابراین، به هر ترتیبی که باشد، این اقدام را انجام خواهیم داد و در تخصیص اعتبارات نیز اولویت با استان‌های مرزی و مناطق محروم است.

پزشکیان خطاب به شهرداران کلان‌شهرها و مراکز استان‌ها اعلام کرد: چنانچه برای مدیریت مصرف سوخت و اصلاح الگوی مصرف انرژی به اختیار یا حمایت بیشتری نیاز دارید، این اختیارات اعطا خواهد شد.

رئیس‌جمهوری با تأکید بر نقش مساجد و مشارکت عمومی در اصلاح الگوی مصرف و تغییر رفتارهای مصرفی گفت: در این زمینه با حجت‌الاسلام علی‌اکبری و فرماندهان بسیج جلسات متعددی برگزار کرده‌ایم تا شرایط برای مردم تبیین شود. مجدداً تأکید می‌کنم دشمن به دنبال آن است که مردم ایران با مشکل مواجه شوند، اما با مدیریت مصرف، این خواب دشمنان آشفته خواهد شد. چنانچه مدیران و مردم مراعات کنند و همه دست‌به‌دست یکدیگر بدهیم، دشمنان ناامید خواهند شد.

وی تاکید کرد: اقداماتی همچون سه‌شنبه‌های بدون خودرو، پیاده‌روی تا محل کار، استفاده از دوچرخه و بهره‌گیری از حمل‌ونقل عمومی می‌تواند در این زمینه مدیریت مصرف سوخت و انرژی اثرگذار باشد.

منبع: ایسنا



