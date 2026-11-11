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پزشکیان عازم ترکیه شد

رئیس جمهور به منظور شرکت و سخنرانی در اجلاس تغییرات اقلیمی سازمان ملل، عازم ترکیه شد.

کد خبر: 4201132تاریخ انتشار: 1326 بازدید۰

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به گزارش تابناک؛ دکتر مسعود پزشکیان رئیس‌جمهوری اسلامی ایران، صبح امروز چهارشنبه ۲۰ آبان به‌منظور شرکت و سخنرانی در سی و یکمین اجلاس تغییرات اقلیمی سازمان ملل (کاپ ۳۱) ، با بدرقه رسمی معاون اول رئیس جمهور، معاون بین‌الملل دفتر مقام معظم رهبری و جمعی از اعضای کابینه عازم ترکیه شد.

رئیس جمهور در این سفر دو روزه علاوه بر شرکت و سخنرانی در این اجلاس با تعدادی از سران کشورهای شرکت‌کننده نیز به‌صورت دوجانبه دیدار و گفت‌وگو خواهد داشت.


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برچسب ها

سفر رئیس جمهورترکیهسیاست خارجیرئیس جمهورمسعود پزشکیانسفر رئیس جمهور به ترکیه

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