علیرضا منصوریان سرمربی الزورای عراق شد

بعد از چند روز پر از شایعه، بالاخره خبر انتصاب علیرضا منصوریان به عنوان سرمربی تیم الزورا به صورت رسمی تایید شد.

به گزارش تابناک؛ علیرضا منصوریان که از اوایل فصل گذشته هدایت تیم الطلبه عراق را پذیرفته بود حالا و در حالی که ۱۳ هفته از فصل جدید لیگ ستارگان عراق گذشته است به عنوان سرمربی تیم الزورا انتخاب شد.

منصوریان تا تابستان ۲۰۲۹ با الطلبه قرارداد داشت اما الطلبه در این فصل مشکلات مالی و مدیریتی زیادی داشت و همین باعث شده بود منصوریان بارها و بارها از این مشکلات گلایه کند.

او چند بار هم برای باشگاه اخطار فسخ فرستاده بود و مدیران باشگاه الطلبه هر بار به او وعده رفع مشکلات را می‌دادند اما این مشکلات حل نشد و منصوریان در نهایت تصمیم گرفت از الطلبه جدا شود.

در روزهای اخیر شایعات زیادی درباره مقصد بعدی منصوریان منتشر شده بود اما گفته می‌شد باشگاه الزورا عراق به صورت جدی خواهان استخدام این سرمربی ایرانی است و حالا این اتفاق افتاده است و باید از حالا منصوریان را سرمربی الزورا بدانیم.

الطلبه در فصل جاری با هدایت منصوریان با کسب ۱۹ امتیاز از ۱۳ بازی در رده نهم جدول قرار گرفته بود. اما حالا منصوریان به الزورا رفته است که با ۲۱ امتیاز از ۱۳ بازی در رده ششم ایستاده است.

منصوریان تیم الطلبه را در ۴۴ بازی هدایت کرد که حاصل کار او با این تیم ۱۹ برد، ۱۷ تساوی و ۸ باخت بود.

هدایت تیم الزورا پیش از این بر عهده «عصام حمد سالم» مربی ۵۳ ساله عراقی بود اما ظاهرا مدیران الزورا از نتایج تیم‌شان در فصل جاری راضی نبودند و به دنبال یک سرمربی جدید می‌گشتند که در نهایت به علیرضا منصوریان رسیدند.

نکته جالب این است که بازی بعدی تیم الزورا در لیگ ستارگان عراق مقابل تیم الطلبه است که روز ۲۹ آبان برگزار خواهد شد و منصوریان در اولین تجربه مربیگری‌اش در الزورا باید با تیم سابقش یعنی الطلبه بازی کند!

منبع: فوتبالی



