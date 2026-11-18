مشترکان می‌توانند مبلغ قبض برق و مهلت پرداخت را ببینند اما هنگام دریافت تصویر اصل قبض با پیام «تصویر قبض موجود نمی‌باشد» روبه‌رو می‌شوند؛ مشکلی که هنوز توضیح روشنی درباره آن ارائه نشده است.

به گزارش خبرنگار تابناک، قبض برق آمده، مبلغ آن مشخص است و مهلت پرداخت هم روی صفحه نمایش داده می‌شود اما وقتی مشترک می‌خواهد تصویر خود قبض را ببیند، با یک پیام عجیب روبه‌رو می‌شود: «تصویر قبض موجود نمی‌باشد!»

این همان اتفاقی است که در بررسی سامانه مشاهده قبوض برق با آن مواجه شدیم؛ سامانه‌ای که قرار است کار مردم را ساده‌تر کند، اما دست‌کم در نمونه بررسی‌شده، یکی از ابتدایی‌ترین نیازهای مشترک، یعنی دسترسی به تصویر صورت‌حساب، را برآورده نمی‌کند.

وقتی مبلغی برای پرداخت به مشترک اعلام می‌شود، طبیعی است که او بخواهد اصل قبض را هم ببیند؛ بداند صورت‌حساب چگونه صادر شده، چه اطلاعاتی در آن درج شده و جزئیات محاسبه مبلغ نهایی چیست. نمایش یک عدد و تعیین مهلت پرداخت جای دسترسی به صورت‌حساب را نمی‌گیرد.

قبض صادر شده غیب شده!

در تصویر ثبت‌شده از سامانه، مبلغ قبض، مهلت پرداخت و تاریخ قرائت مشخص است اما با انتخاب گزینه مشاهده تصویر، به‌جای نمایش قبض، پنجره خطا ظاهر می‌شود. آیا تصویر قبوض در سامانه بارگذاری نمی‌شود یا با یک اختلال فنی روبه‌رو هستیم یا فرایند ارائه قبوض به مشترکان تغییر کرده؟ اگر مشکل فنی است، چرا هنوز امکان دسترسی به تصویر صورت‌حساب فراهم نشده است؟

پاسخ توانیر و وزارت نیرو چیست؟

آنچه این موضوع را قابل پیگیری‌تر می‌کند، نبود توضیح روشن درباره علت این مشکل است. تاکنون پاسخ مشخصی از سوی توانیر یا وزارت نیرو درباره دلیل نمایش این پیام خطا، گستره آن و زمان رفع احتمالی مشکل در اختیار ما قرار نگرفته است. البته یک نمونه از خطای ثبت‌شده به‌تنهایی برای تعمیم این وضعیت به همه مشترکان کافی نیست؛ اما همین نمونه نیز پرسشی جدی درباره کیفیت خدمات الکترونیکی صنعت برق ایجاد می‌کند.

مشترک برق قرار نیست فقط دریافت‌کننده یک عدد و پرداخت‌کننده مبلغ اعلام‌شده باشد. دسترسی به اطلاعات صورت‌حساب و امکان بررسی آن، بخشی از انتظاری است که مردم از خدمات الکترونیکی دارند. اکنون باید دید توانیر و شرکت‌های توزیع نیروی برق چه توضیحی برای این وضعیت دارند. آیا تصویر اصل قبوض دوباره در دسترس مشترکان قرار می‌گیرد یا مردم باید همچنان به مشاهده مبلغ نهایی بسنده کنند؟

تابناک آماده انتشار توضیحات و پاسخ مسئولان توانیر، وزارت نیرو و شرکت‌های توزیع نیروی برق درباره این موضوع است.