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نقد تند تحلیلگر آمریکایی از تجهیزات نظامی واشنگتن
ارتش آمریکا بهطرز اسفباری برای جنگهای قرن بیستویکمی آمادگی ندارد و از تجهیزات لازم برای چنین جنگهایی برخوردار نیست.
به گزارش تابناک؛ ویل شرایور، تحلیلگر آمریکایی در حوزه ژئوپلیتیک در پستی نوشته است: آمریکا ظاهرا آنقدر برای بهدستآوردن اطلاعات عملیاتی و قابل استفاده از میدان نبرد، درمانده و مضطر شده که حاضر است همچنان تعداد زیادی از پهپادهای ریپرِ ۳۰ میلیون دلاری و بالاتر را در تلاشهای بینتیجه برای نفوذ به حریم هوایی ایران قربانی کند.
وی افزود: ارتش آمریکا بهطرز اسفباری برای جنگهای قرن بیستویکمی آمادگی ندارد و از تجهیزات لازم برای چنین جنگهایی برخوردار نیست.
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