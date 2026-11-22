تیراندازی در جریان مراسم جشن پیش از تولد نوزاد در شهر پارما در ایالت اوهایو آمریکا، سه کشته از جمله پدر نوزاد متولد‌نشده و یک دختر ۱۷ ساله بر جای گذاشت.

به گزارش تابناک؛ پلیس محلی اعلام کرد در پی تیراندازی شامگاه شنبه در جریان یک مراسم جشن پیش از تولد نوزاد در شهر پارما در ایالت اوهایو آمریکا، سه نفر کشته و یک نفر دیگر زخمی شدند.

طبق گزارش خبرگزاری آناتولی، به گفته پلیس پارما، مأموران حدود ساعت ۶ عصر به وقت محلی، پس از دریافت گزارشی درباره وقوع حادثه‌ای با تلفات متعدد، به محدوده ۵۳۰۰ خیابان ریج اعزام شدند.

«اسکات تراکسلر» سخنگوی پلیس پارما به رسانه‌های محلی گفت تیراندازی در داخل سالن برگزاری مراسمی به نام «پاندوراز مجیکال ایونتس» و در جریان جشن پیش از تولد نوزاد رخ داده است.

بر اساس گزارش شبکه تلویزیونی WJW وابسته به شبکه فاکس، درگیری میان مردی ۱۹ ساله که پدر نوزاد متولد‌نشده بود و مردی ۲۹ ساله رخ داده است.

در پی این تیراندازی، مرد ۱۹ ساله، مردی ۴۵ ساله که پدر مادر نوزاد (پدربزرگ) بود و دختری ۱۷ ساله جان خود را از دست دادند.

همچنین زنی ۳۹ ساله از ناحیه پا زخمی شد که جراحت او تهدیدکننده زندگی گزارش نشده است.

پلیس اعلام کرد مرد ۲۹ ساله در ارتباط با این حادثه بازداشت شده است.

مقام‌های محلی هنوز هویت سه فرد کشته‌شده را اعلام نکرده‌اند.

آزاد بودن حمل سلاح در آمریکا روزانه به بروز خشونت‌های مرتبط با تیراندازی در سراسر آمریکا منجر می‌شود که تعدادی نیز در این حوادث جان خود را از دست می‌دهند اما لابی سلاح در این کشور به قدری قدرتمند است که تاکنون کنگره ایالات متحده حاضر نشده قوانینی را برای محدود کردن حمل سلاح در این کشور وضع کند.