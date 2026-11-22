صفحه نخست»عکس»بین الملل»عکس 495بازدید پ کد خبر: 4203448 ۱۴۰۵/۰۹/۰۱ ۰۹:۳۶ عکس: ۱۱۶مین سالگرد انقلاب مکزیک مراسم صد و شانزدهمین سالگرد انقلاب مکزیک با حضور کلودیا شینباوم، رئیسجمهور این کشور، و یگانهای نظامی و مردمی در میدان تاریخی «سوکالو» در پایتخت مکزیک برگزار شد. دانلود همه تصاویر ⇩⊕⊙⊖ افزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگلتابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید اشتراک گذاری لینک کوتاهکپی لینک برچسب هامکزیکانقلاب مکزیکعکس بین الملل مطالب مرتبطعکس: برداشت زیتون فلسطینیها زیر تهدید شهرکنشینان اسرائیلیتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۳۰عکس: زندانیان رومانیایی روی صحنه تئاترتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۳۰عکس: ویتنام؛ آمیزهای دلنشین از تاریخ کهنتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۲۸عکس: جشن چهار روزه «چهات» در هندتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۲۵ گزارش خطا گزارش خطای خبراگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید. نوع مشکل: اشتباه نگارشی اشتباه محتوایی مشکل تصویر یا ویدئو سایر موارد توضیح: نام شما (اختیاری): ایمیل (اختیاری): ارسال گزارشبستن نظرات بینندگان هنوز دیدگاهی منتشر نشده است. دیدگاه خود را بنویسید سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است. در پاسخ به نام (اختیاری) ایمیل (اختیاری) نظر * ارسال برای بررسیانصراف
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