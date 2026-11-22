مراسم صد و شانزدهمین سالگرد انقلاب مکزیک با حضور کلودیا شینباوم، رئیس‌جمهور این کشور، و یگان‌های نظامی و مردمی در میدان تاریخی «سوکالو» در پایتخت مکزیک برگزار شد.