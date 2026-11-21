1383بازدید
عکس: زندانیان رومانیایی روی صحنه تئاتر
برگزاری یک جشنواره تئاتر در تئاتر «نوتارا» ی بخارست، ۵۹ زندانی را از هفت زندان مختلف رومانی به روی صحنه آورد تا فرصتی برای رهایی موقت و تنفسی کوتاه از زندگی پشت میلههای زندان را تجربه کنند.
برگزاری یک جشنواره تئاتر در تئاتر «نوتارا» ی بخارست، ۵۹ زندانی را از هفت زندان مختلف رومانی به روی صحنه آورد تا فرصتی برای رهایی موقت و تنفسی کوتاه از زندگی پشت میلههای زندان را تجربه کنند.
نظرات بینندگان
هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.