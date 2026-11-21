برگزاری یک جشنواره تئاتر در تئاتر «نوتارا» ی بخارست، ۵۹ زندانی را از هفت زندان مختلف رومانی به روی صحنه آورد تا فرصتی برای رهایی موقت و تنفسی کوتاه از زندگی پشت میله‌های زندان را تجربه کنند.