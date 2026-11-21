مدیرکل ارتباطات و توسعه برند مبین‌نت با تاکید بر ضرورت هم‌افزایی میان بازیگران اصلی اقتصاد دیجیتال، گفت: آینده اقتصاد دیجیتال به توانایی سازمان‌ها در ایجاد همکاری‌های موثر در سطح اکوسیستم‌های مشارکتی وابسته است و هیچ‌یک از بازیگران این حوزه به‌تنهایی نمی‌توانند پاسخگوی تمام نیازهای این عصر باشند.

به گزارش تابناک به نقل از اداره کل ارتباطات مبین‌نت، سپیده عابدینی مدیرکل ارتباطات و توسعه برند مبین‌نت در گفت‌وگو با آرش سروری در پنل گفت‌وگوی استیج FX با موضوع «چرا آینده اقتصاد دیجیتال به همکاری میان اپراتورها، بانک‌ها و بازیگران فناوری وابسته است؟» در هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی نظام مالی، سرمایه‌گذاری و زیرساخت‌های دیجیتال(بورس، بانک و بیمه) با اشاره به حضور مستمر مبین‌نت در رویدادهای تخصصی حوزه مالی و بانکی اظهار کرد: صنعت بانکداری و خدمات مالی یکی از بخش‌های راهبردی بازار هدف مبین‌نت بوده و این مجموعه طی سال‌های گذشته همواره حضور موثر و مستمری در این نمایشگاه‌ها داشته است.

وی افزود: مبین‌نت امسال نیز با هدف معرفی ظرفیت‌ها و راهکارهای جامع سازمانی خود، مجموعه‌ای از خدمات زیرساختی، ارتباطی و هوشمند را در این نمایشگاه ارائه کرده است. در همین راستا، سه سرویس اختصاصی شامل SD-WAN ، (ابر اختصاصی) Private Cloud و همچنین پیامک هوشمند و مکان‌محور را با تمرکز بر نیازهای مجموعه‌های فعال در حوزه بانکی و مالی معرفی کرده است.

عابدینی با اشاره به اهمیت مفهوم Connected Branch یا شعب متصل بانکی در راهکارهای جامع سازمانی مبین‌نت گفت: هوشمندسازی و اتصال شعب بانکی همواره یکی از سناریوهای اصلی ما برای این صنعت بوده و راهکارهای جامع خود را بر همین مبنا توسعه داده‌ایم. هدف ما ارائه خدمات زیرساختی امن، پایدار و هوشمند است تا بانک‌ها بتوانند با اتکا به این ظرفیت‌ها، خدمات یکپارچه‌تر و کارآمدتری به مشتریان خود ارائه کنند.

تغییر زمین بازی در اقتصاد دیجیتال؛ از رقابت بنگاه‌ها به رقابت اکوسیستم‌ها

مدیرکل ارتباطات و توسعه برند مبین‌نت در ادامه، با تشریح تغییر ماهیت رقابت در اقتصاد دیجیتال بیان کرد: در اقتصاد سنتی، سازمان‌ها عمدتا بر منابع، دارایی‌ها و قابلیت‌های داخلی خود تکیه داشتند و برخورداری از مزیت رقابتی در این حوزه‌ها می‌توانست عامل پیشتازی آن‌ها باشد؛ اما در اقتصاد دیجیتال، بخش مهمی از این مزیت رقابتی در بیرون از مرزهای سازمان‌و در شبکه‌ای از شرکا، فناوری‌ها و زیرساخت‌ها شکل می‌گیرد.

وی ادامه داد: مجموعه‌هایی در این دوره موفق خواهند بود که علاوه بر توسعه قابلیت‌های داخلی خود، بتوانند از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بازیگران کلیدی و سایر اعضای اکوسیستم نیز بهره‌مند شوند و از طریق هم‌افزایی، ارزش جدیدی خلق کنند.

عابدینی با اشاره به سه ضلع اصلی اقتصاد دیجیتال، شامل اپراتورها، بانک‌ها و بازیگران حوزه فناوری، توضیح داد: اپراتورها زیرساخت و شبکه موردنیاز برای توسعه خدمات دیجیتال را فراهم می‌کنند، بانک‌ها ظرفیت‌های مالی و بستر اعتماد مالی در تعاملات اقتصادی را در اختیار دارند و بازیگران فناوری نیز هوشمندی و نوآوری را به این اکوسیستم اضافه می‌کنند. همکاری این سه گروه می‌تواند زمینه ارائه تجربه‌ای یکپارچه‌تر، هوشمندتر و دیجیتالی‌تر به مشتریان نظام بانکی را فراهم کند.

مبین‌نت؛ بازوی زیرساختی صنعت بانکداری

عابدینی با اشاره به همکاری مبین‌نت با بانک‌های کشور گفت: ما در حال حاضر با اکثر بانک‌های کشور در حوزه‌های مختلف زیرساخت‌های ارتباطی، خدمات ابری، هوشمندسازی و راهکارهای نظارتی همکاری داریم. این خدمات در کنار یکدیگر، مجموعه‌ای یکپارچه از راهکارها را برای پاسخ‌گویی به نیازهای صنعت بانکی شکل می‌دهند.

وی تاکید کرد: ما نقش خود را صرفا ارائه‌دهنده سرویس نمی‌دانیم. در اقتصاد دیجیتال، مرزهای سنتی میان سرویس‌دهنده و سرویس‌گیرنده در حال تغییر است و بازیگران مختلف باید در قالب یک اکوسیستم مشترک نقش‌آفرینی کنند. مبین‌نت نیز به‌عنوان یک اپراتور، خود را بازوی زیرساخت دیجیتال صنعت بانکداری می‌داند و تلاش می‌کند با توسعه همکاری‌های مشترک، زمینه ارائه خدمات هوشمندتر و یکپارچه‌تر را برای بانک‌ها فراهم کند.

تاب‌آوری شبکه؛ یکی از الزامات اساسی خدمات بانکی

مدیرکل ارتباطات و توسعه برند مبین‌نت، تاب‌آوری را یکی از مهم‌ترین چالش‌های امروز صنعت بانکداری دانست و اظهار کرد: ارائه خدمات بانکی به زیرساخت‌های ارتباطی امن و پایدار وابسته است و هرگونه اختلال در این زیرساخت‌ها می‌تواند بر تداوم ارائه خدمات تاثیرگذار باشد.

وی افزود: مبین‌نت تلاش می‌کند با ارائه راهکارهای ارتباطی و زیرساختی و پایبندی به توافق‌نامه‌های سطح خدمات (SLA) ، به افزایش پایداری و تاب‌آوری خدمات صنعت مالی کمک کند. این رویکرد بخشی از نقش ما در همراهی با صنعت بانکداری و توسعه زیرساخت‌های موردنیاز اقتصاد دیجیتال است.

چالش مالکیت و حکمرانی داده و فقدان مدل اقتصادی مشترک؛ از چالش‌های هم‌افزایی در اقتصاد دیجیتال

عابدینی در بخش دیگری از این گفت‌وگو، با اشاره به چالش‌های پیش روی توسعه اقتصاد دیجیتال گفت: تحقق هم‌افزایی میان بانک‌ها، اپراتورها و بازیگران فناوری، با موضوعاتی مانند حاکمیت داده، محرمانگی اطلاعات و نحوه مدیریت منافع مشترک ارتباط مستقیم دارد. این موضوعات به‌ویژه در صنعت مالی و بانکی، به دلیل حساسیت بالای اطلاعات و خدمات، اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند.

وی ادامه داد: هم‌افزایی زمانی می‌تواند به نتایج مطلوب منجر شود که بازیگران مختلف بتوانند در زمینه مدیریت داده‌ها، تعیین مسئولیت‌ها و تأمین منافع مشترک به درک و هم‌راستایی مناسبی برسند؛ چراکه آینده اقتصاد دیجیتال را نه یک صنعت به تنهایی، بلکه همکاری هوشمندانه بین صنایع می‌سازد.

عابدینی با این حال، روند شکل‌گیری همکاری‌های بین‌بخشی را مثبت ارزیابی کرد و گفت: فناوری امروز به یکی از پیشران‌های اصلی تحول در صنایع مختلف تبدیل شده است. اگر بخواهیم در اقتصاد دیجیتال نقش مؤثر و قدرتمندی داشته باشیم، باید با این تحولات همراه شویم. آنچه امروز مشاهده می‌شود، جدی‌تر شدن نقش هم‌افزایی میان بازیگران مختلف نسبت به گذشته است و انتظار می‌رود با افزایش بلوغ این همکاری‌ها، زمینه تحقق دستاوردهای مؤثرتری در اقتصاد دیجیتال کشور فراهم شود.

نمایشگاه‌ها؛ بستری برای توسعه تعاملات صنعت

سپیده عابدینی مدیرکل ارتباطات و توسعه برند مبین‌نت در پایان، با اشاره به استقبال فعالان صنعت از نمایشگاه بورس، بانک و بیمه، بر اهمیت رویدادهای تخصصی در توسعه تعاملات میان مجموعه‌های فعال تاکید کرد.

وی گفت: نمایشگاه‌ها بستری برای شکل‌گیری ارتباطات و تعاملات مستقیم میان فعالان صنعت هستند. حضور مجموعه‌های فعال در صنعت بانک، بیمه‌و بورس و شرکت‌های مکمل و فناورانه در کنار یکدیگر، نشان‌دهنده پویایی و عزم فعالان این حوزه برای تداوم فعالیت‌ها و توسعه همکاری‌هاست.

عابدینی ابراز امیدواری کرد که حضور پررنگ مجموعه‌های مختلف در این رویداد، بتواند زمینه‌ساز شکل‌گیری همکاری‌های جدید و اتفاقات مثبت برای صنعت بانکی و اقتصاد دیجیتال کشور باشد.