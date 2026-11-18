عضو کمیسیون آموزش مجلس با انتقاد از وضعیت معیشتی معلمان، بلاتکلیفی مطالبات رتبه‌بندی، ضعف بیمه تکمیلی و عملکرد صندوق ذخیره فرهنگیان، خواستار اصلاح جدی در این بخش‌ها شد.

وحید کنعانی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، با اشاره به وضعیت معیشتی معلمان، گفت: حقوقی که فرهنگیان دریافت می‌کنند، متناسب با شأن و جایگاه آنان نیست و این وضعیت نیازمند توجه جدی است.

وی یکی از موضوعات مطرح‌شده را مطالبات معوق رتبه‌بندی معلمان دانست و توضیح داد که بخشی از این مطالبات از سال‌های ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ باقی مانده است.

به گفته کنعانی، حتی اگر این مطالبات در هفته جاری تعیین تکلیف شود، ابتدا باید سازمان برنامه و بودجه اعتبار لازم را به آموزش‌وپرورش تخصیص دهد؛ ضمن اینکه با توجه به شرایط تورمی، پرداخت این مبالغ نیز لزوماً پاسخگوی مطالبات معلمان نخواهد بود.

صندوق ذخیره فرهنگیان؛ از روزمرگی تا سودآوری

کنعانی با انتقاد از وضعیت صندوق ذخیره فرهنگیان تأکید کرد که این مجموعه باید از حالت روزمرگی خارج و به یک نهاد اقتصادی سودآور تبدیل شود.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس معتقد است سهم و منفعت هر معلم و بازنشسته از شرکت‌های زیرمجموعه صندوق باید مشخص و شفاف باشد تا اعضا بدانند این مجموعه چه میزان درآمد و سود داشته‌اند و سهم واقعی آنان چقدر است.

به گفته این نماینده مجلس، شرکت‌های زیان‌ده باید تعیین تکلیف شوند و مجموعه‌هایی که ظرفیت سودآوری دارند، تقویت شوند؛ نه اینکه منابع صندوق صرف پرداخت هزینه‌های جاری و حقوق مدیران شود، بدون آنکه سود مشخصی به اعضا برسد.

وی همچنین خواستار بررسی عملکرد مالی شرکت‌ها و نظارت جدی‌تر مجلس، از جمله استفاده از ابزار تحقیق و تفحص، شد.

این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در عین حال بر ضرورت تخصص‌گرایی در مدیریت صندوق ذخیره فرهنگیان تأکید کرد و گفت: افرادی که در این مجموعه مسئولیت می‌گیرند باید از دانش و تجربه کافی در حوزه‌های مالی و بازار سرمایه برخوردار باشند.

به اعتقاد او، انتصاب‌های مبتنی بر روابط دوستانه و سفارش‌های غیرتخصصی نمی‌تواند مشکلات صندوق را حل کند و نتیجه چنین رویکردی، تداوم ناکارآمدی و زیان‌دهی برخی شرکت‌ها خواهد بود.

کنعانی همچنین ضعف خدمات رفاهی و پوشش نامناسب بیمه تکمیلی فرهنگیان را از دیگر مسائل جدی این قشر دانست و تأکید کرد که بیمه تکمیلی باید بتواند هزینه‌های درمان و دارو را به شکل مؤثر پوشش دهد تا معلمان و کارکنان آموزش‌وپرورش ناچار نباشند برای دریافت خدمات درمانی با مشکلات مضاعف روبه‌رو شوند.

تأخیر در اعلام نتایج کنکور؛ داوطلبان در بلاتکلیفی

کنعانی در بخش دیگری از سخنانش به تأخیر سازمان سنجش در اعلام نتایج کنکور اشاره کرد و گفت: این تأخیر، داوطلبان را با سردرگمی مواجه کرده است.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شرایط خاص کشور و مشکلات پیش‌آمده در روند برگزاری کنکور را از عواملی دانست که ممکن است در این موضوع مؤثر بوده باشند. با این حال، تأکید کرد اعلام به‌موقع نتایج اهمیت زیادی دارد؛ چراکه داوطلبان باید بتوانند برای هزینه‌های تحصیل، محل اسکان، وضعیت خوابگاه و زمان‌بندی کلاس‌های دانشگاه برنامه‌ریزی کنند.

به گفته وی، بلاتکلیفی در اعلام نتایج، خانواده‌ها و داوطلبان را در شرایط دشوارتری قرار می‌دهد و ضروری است سازمان سنجش در اسرع وقت وضعیت را روشن کند.