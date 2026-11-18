کنعانی در گفتگو با تابناک:
حقوق معلمان در شأن آنها نیست / صندوق ذخیره فرهنگیان باید از روزمرگی خارج شود
عضو کمیسیون آموزش مجلس با انتقاد از وضعیت معیشتی معلمان، بلاتکلیفی مطالبات رتبهبندی، ضعف بیمه تکمیلی و عملکرد صندوق ذخیره فرهنگیان، خواستار اصلاح جدی در این بخشها شد.
وحید کنعانی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، با اشاره به وضعیت معیشتی معلمان، گفت: حقوقی که فرهنگیان دریافت میکنند، متناسب با شأن و جایگاه آنان نیست و این وضعیت نیازمند توجه جدی است.
وی یکی از موضوعات مطرحشده را مطالبات معوق رتبهبندی معلمان دانست و توضیح داد که بخشی از این مطالبات از سالهای ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ باقی مانده است.
به گفته کنعانی، حتی اگر این مطالبات در هفته جاری تعیین تکلیف شود، ابتدا باید سازمان برنامه و بودجه اعتبار لازم را به آموزشوپرورش تخصیص دهد؛ ضمن اینکه با توجه به شرایط تورمی، پرداخت این مبالغ نیز لزوماً پاسخگوی مطالبات معلمان نخواهد بود.
صندوق ذخیره فرهنگیان؛ از روزمرگی تا سودآوری
کنعانی با انتقاد از وضعیت صندوق ذخیره فرهنگیان تأکید کرد که این مجموعه باید از حالت روزمرگی خارج و به یک نهاد اقتصادی سودآور تبدیل شود.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس معتقد است سهم و منفعت هر معلم و بازنشسته از شرکتهای زیرمجموعه صندوق باید مشخص و شفاف باشد تا اعضا بدانند این مجموعه چه میزان درآمد و سود داشتهاند و سهم واقعی آنان چقدر است.
به گفته این نماینده مجلس، شرکتهای زیانده باید تعیین تکلیف شوند و مجموعههایی که ظرفیت سودآوری دارند، تقویت شوند؛ نه اینکه منابع صندوق صرف پرداخت هزینههای جاری و حقوق مدیران شود، بدون آنکه سود مشخصی به اعضا برسد.
وی همچنین خواستار بررسی عملکرد مالی شرکتها و نظارت جدیتر مجلس، از جمله استفاده از ابزار تحقیق و تفحص، شد.
این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در عین حال بر ضرورت تخصصگرایی در مدیریت صندوق ذخیره فرهنگیان تأکید کرد و گفت: افرادی که در این مجموعه مسئولیت میگیرند باید از دانش و تجربه کافی در حوزههای مالی و بازار سرمایه برخوردار باشند.
به اعتقاد او، انتصابهای مبتنی بر روابط دوستانه و سفارشهای غیرتخصصی نمیتواند مشکلات صندوق را حل کند و نتیجه چنین رویکردی، تداوم ناکارآمدی و زیاندهی برخی شرکتها خواهد بود.
کنعانی همچنین ضعف خدمات رفاهی و پوشش نامناسب بیمه تکمیلی فرهنگیان را از دیگر مسائل جدی این قشر دانست و تأکید کرد که بیمه تکمیلی باید بتواند هزینههای درمان و دارو را به شکل مؤثر پوشش دهد تا معلمان و کارکنان آموزشوپرورش ناچار نباشند برای دریافت خدمات درمانی با مشکلات مضاعف روبهرو شوند.
تأخیر در اعلام نتایج کنکور؛ داوطلبان در بلاتکلیفی
کنعانی در بخش دیگری از سخنانش به تأخیر سازمان سنجش در اعلام نتایج کنکور اشاره کرد و گفت: این تأخیر، داوطلبان را با سردرگمی مواجه کرده است.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شرایط خاص کشور و مشکلات پیشآمده در روند برگزاری کنکور را از عواملی دانست که ممکن است در این موضوع مؤثر بوده باشند. با این حال، تأکید کرد اعلام بهموقع نتایج اهمیت زیادی دارد؛ چراکه داوطلبان باید بتوانند برای هزینههای تحصیل، محل اسکان، وضعیت خوابگاه و زمانبندی کلاسهای دانشگاه برنامهریزی کنند.
به گفته وی، بلاتکلیفی در اعلام نتایج، خانوادهها و داوطلبان را در شرایط دشوارتری قرار میدهد و ضروری است سازمان سنجش در اسرع وقت وضعیت را روشن کند.
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نظرات بینندگان
همسر من با مدرک دکترا (که هنگام خدمت گرفت) و 28 سال سابقه خدمت، 30 میلیون تومان در ماه دریافتی دارد! یعنی 100 یورو در ماه! برابر با 3/3 یورو در روز!
اولاً همه همینن و ناراضی
دوما خودشون انتخاب کردن با تعطیلی تابستان و ساعات کاری کم در هر ماه
تازه از نظر من خیلییییی زیاد هم میگیرن
مجلس هم دنبال اعتراض صنفی بره هم معترض خواهند بود
حقوق بقیه شغلها در شان شان هست مگه؟
حقوق کدام اقشار جامعه در شانشون هست ؟
در جامعه ای که هیچ ارگانی حقوق دلاری نمیده! سرمربی تیم ملی اردشیر قلعه نویی دلاری حقوق میگیره! ۱۵۰میلیارد!! با دلار الان نزدیک بهه ۵۵۰هزار دلار!!! افسانه ای پول میگیره درحالیکه بود و نبود فوتبال و فوتبالیست هیچ تاثیری در جامعه ندارد.در فوتبال دولتی رو تخته کنید و هزینه هاشو به جامعه اختصاص بدید.
در این کشور هیچ حقوق بگیری نمی تواند زندگی آبرومند داشته باشد. به خصوص در بخش دولتی.
وقتی حقوق استاد دانشگاه با چند سال سابقه رسیده به 300 دلار، معلم بیچاره که دیگه 100 دلار می گیره باید چکار کنه؟
چرا استاد دانشگاه باید دلاری حقوق بگیره؟ اساتید دانشگاه چرا باید از عرف جامعه بیشتر پول بگیره؟ اساتید دانشگاه زیادی شورشو در آوردن فکر کردن چه خبره! در همه جای دنیا اساتید در حد عرف جامعه حقوق میگیرند نه دلاری! حقوق عرف جامعه چنده اساتید هم باید همونو بگیرند در حالیکه در ایران حقوق ۳۵-۵۰باشد اساتید +۱۰۰میلیون حقوق میگیرند و وسط جنگ هم درخواست افزایش حقوق میکنند در حالیکه کلاسها تطعلیل هست یا مجازی!! در آمریکا حقوق فرد عادی ۶۰هزارتا باشه حقوق استاد هم ۶۰هزارتاس. اساتید اگه عرضه داره توانایی داره بره پروژه بگیره اصلا میلیون دلاری دربیاره
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