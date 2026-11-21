در پی حملات ارتش یمن، آژیرهای هشدار و انفجار در حداقل سه شهر عربستان از جمله ریاض گزارش شده است.

به گزارش تابناک؛ با آغاز دور جدید حملات نیروهای مسلح یمن، منابع عربی از به صدا در آمدن آژیرهای هشدار در شهرهای نجران، السلیل و ریاض پایتخت عربستان سعودی خبر دادند.

خبرگزاری فرانسه از حداقل دو انفجار در شهر ریاض خبر داده است و اطلاعات ترافیک هوایی از توقف پروازها در فرودگاه این شهر و بازگشت هواپیماها در آسمان حکایت دارد.

برخی منابع غیررسمی از اصابت پرتابه ارتش یمن به بزرگترین برج شهر ریاض (ساختمان صندوق ثروت ملی عربستان سعودی) خبر می‌دهند؛ این موضوع تا لحظه تنظیم این خبر از سوی منابع رسمی تأیید نشده است.

این برج ۸۰ طبقه پنج‌شنبه هفته گذشته نیز مورد اصابت مستقیم قرار گرفت و طبق گزارش خبرگزاری فرانسه «نمای ساختمان در چندین طبقه آسیب دیده و پنجره‌ها شکسته شد».

حملات بامداد امروز در حالی است که از عصر روز گذشته در پی حمله ارتش سعودی به بندر الحدیده، نیروهای مسلح یمن نیز از آغاز فاز جدید حملات خبر داده و نسبت به ادامه فعالیت‌ها در بنادر عربستان هشدار داد و سرتیپ یحیی سریع نیز اعلام کرد که بندر جده، بندر ینبع، بندر جازان و مرکز مالی ریاض، جز اهداف حملات خواهد بود.

منبع: فارس



