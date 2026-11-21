به گزارش تابناک؛ در اطلاعیه آموزش و پرورش بوکان آمده است، به اطلاع اولیای گرامی و دانش‌آموزان عزیز می‌رساند، با توجه به شیوع ویروس آنفلوآنزا و به‌منظور حفظ سلامت دانش‌آموزان و فرهنگیان، تمامی مدارس ابتدایی دولتی و غیردولتی در مناطق شهری و روستایی، همچنین مراکز پیش‌دبستانی و مهدهای کودک شهرستان بوکان، روز شنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۵ تعطیل بوده و آموزش به‌صورت غیرحضوری و از طریق بسترهای مجازی ادامه خواهد یافت.

منبع: مهر



