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مدارس ابتدایی و پیشدبستانی در این شهرها تعطیل شد
آموزش و پرورش بوکان طی اطلاعیه ای از تعطیلی مدارس پیش دبستانی و ابتدایی بوکان به دلیل شیوع آنفلوانزا خبر داد.
به گزارش تابناک؛ در اطلاعیه آموزش و پرورش بوکان آمده است، به اطلاع اولیای گرامی و دانشآموزان عزیز میرساند، با توجه به شیوع ویروس آنفلوآنزا و بهمنظور حفظ سلامت دانشآموزان و فرهنگیان، تمامی مدارس ابتدایی دولتی و غیردولتی در مناطق شهری و روستایی، همچنین مراکز پیشدبستانی و مهدهای کودک شهرستان بوکان، روز شنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۵ تعطیل بوده و آموزش بهصورت غیرحضوری و از طریق بسترهای مجازی ادامه خواهد یافت.
منبع: مهر
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