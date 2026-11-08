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مدارس فریدونشهر اصفهان امروز غیرحضوری شد

با توجه به شرایط آب و هوایی، تمامی مدارس شهرستان فریدونشهر، امروز یکشنبه هفدهم آبان ماه به صورت غیرحضوری برگزار می‌شود.

کد خبر: 4200481تاریخ انتشار: 522 بازدید۰

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به گزارش تابناک، حجت الله رحیمی، مدیر آموزش و پرورش شهرستان فریدونشهرگفت: با توجه به شرایط آب و هوایی و مشکلات تردد در معابر شهری و برون شهری، بنا بر تصمیم کمیته مدیریت بحران این شهرستان طی هماهنگی به عمل آمده با اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان، تمامی مدارس شهرستان فریدونشهر امروز یکشنبه ۱۷ آبان‌ماه به صورت غیرحضوری فعالیت خود را ادامه خواهند داد.

منبع: صداوسیما


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مدارسمدیریت بحرانتعطیلی مدارسفریدونکنارغیرحضوری شدن مدارس

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