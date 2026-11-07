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تابناک
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مدارس و دانشگاه‌های چند شهر خوزستان فردا هم تعطیل شد

با توجه به هشدار سطح قرمز هواشناسی و تداوم فعالیت سامانه بارشی، مدارس و دانشگاه‌های چندین شهر استان در نوبت صبح روز یکشنبه غیرحضوری شد.

کد خبر: 4200420تاریخ انتشار: 13188 بازدید۰

توسعه مدارس
به گزارش تابناک، با توجه به هشدار سطح قرمز هواشناسی و تداوم فعالیت سامانه بارشی، مدارس و دانشگاه‌های چندین شهر استان در نوبت صبح روز یکشنبه غیرحضوری شد.

 بر این اساس و با تصمیم ستادهای مدیریت بحران، فعالیت مهدکودک‌ها، مدارس در تمامی مقاطع تحصیلی و دانشگاه‌های شهرستان‌های ایذه، باغملک، دزپارت و صیدون فردا یکشنبه هفدهم آبان‌ماه در نوبت صبح به‌صورت غیرحضوری و از طریق بستر شاد دنبال خواهد شد.

همچنین اعلام شد که ادارات شهرستان ایذه طبق روال عادی دایر هستند و وضعیت فعالیت مدارس دزپارت در نوبت عصر متعاقباً اطلاع‌رسانی می‌شود.


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برچسب ها

هواشناسیبارندگیخوزستانایذهتعطیلی مدارس

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