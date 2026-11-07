با توجه به هشدار سطح قرمز هواشناسی و تداوم فعالیت سامانه بارشی، مدارس و دانشگاه‌های چندین شهر استان در نوبت صبح روز یکشنبه غیرحضوری شد.



به گزارش تابناک، با توجه به هشدار سطح قرمز هواشناسی و تداوم فعالیت سامانه بارشی، مدارس و دانشگاه‌های چندین شهر استان در نوبت صبح روز یکشنبه غیرحضوری شد.

بر این اساس و با تصمیم ستادهای مدیریت بحران، فعالیت مهدکودک‌ها، مدارس در تمامی مقاطع تحصیلی و دانشگاه‌های شهرستان‌های ایذه، باغملک، دزپارت و صیدون فردا یکشنبه هفدهم آبان‌ماه در نوبت صبح به‌صورت غیرحضوری و از طریق بستر شاد دنبال خواهد شد.



همچنین اعلام شد که ادارات شهرستان ایذه طبق روال عادی دایر هستند و وضعیت فعالیت مدارس دزپارت در نوبت عصر متعاقباً اطلاع‌رسانی می‌شود.





