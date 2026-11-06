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مدارس کرمانشاه هم فردا شنبه تعطیل شد

تمامی مقاطع تحصیلی مدارس در سراسر استان کرمانشاه، به دلیل تشدید بارش‌ها، احتمال آبگرفتگی معابر و پیشگیری از حوادث احتمالی، فردا شنبه ۱۶ آبان ماه تعطیل اعلام شد.

کد خبر: 4200197تاریخ انتشار: 1614 بازدید۰

سیلاب
به گزارش تابناک، مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه با اعلام این خبر بر لزوم پرهیز شهروندان از ترددهای غیرضروری و توقف در حریم رودخانه‌ها تأکید کرد.

مدیریت بحران استان همچنین از لغو مرخصی مدیران دستگاه‌های اجرایی و آماده‌باش کامل نیروهای امدادی برای مدیریت شرایط جوی خبر داد.

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هواشناسیبارندگیکرمانشاهمدیریت بحرانتعطیلی مدارسبارش شدید باران

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