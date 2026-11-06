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مدارس کرمانشاه هم فردا شنبه تعطیل شد
تمامی مقاطع تحصیلی مدارس در سراسر استان کرمانشاه، به دلیل تشدید بارشها، احتمال آبگرفتگی معابر و پیشگیری از حوادث احتمالی، فردا شنبه ۱۶ آبان ماه تعطیل اعلام شد.
به گزارش تابناک، مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه با اعلام این خبر بر لزوم پرهیز شهروندان از ترددهای غیرضروری و توقف در حریم رودخانهها تأکید کرد.
مدیریت بحران استان همچنین از لغو مرخصی مدیران دستگاههای اجرایی و آمادهباش کامل نیروهای امدادی برای مدیریت شرایط جوی خبر داد.
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