هشدار قرمز سیلاب در مناطقی از لرستان



به گزارش تابناک، احسان کرم‌زاده، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان جمعه ۱۵ آبان در حاشیه بازدید از پروژه‌های پل‌های خرم‌آباد در جمع خبرنگاران با اشاره به صدور هشدار قرمز هواشناسی برای مناطق شرقی و جنوبی استان، از شهروندان خواست با توجه به احتمال وقوع سیلاب، از تردد و توقف در حاشیه رودخانه‌ها خودداری کنند و گفت: اوج فعالیت سامانه بارشی و مخاطرات ناشی از آن از عصر شنبه تا صبح یکشنبه پیش‌بینی شده است.



وی با اشاره به فعالیت سامانه‌های بارشی قوی و نسبتاً قوی در لرستان اظهار کرد: این سامانه از عصر امروز فعالیت خود را آغاز می‌کند و با تشدید بارش‌ها در روز شنبه، مناطق شرقی و جنوبی استان و بخش‌هایی از جنوب شهر خرم‌آباد با هشدار قرمز مواجه شده‌اند.



وی با تأکید بر ضرورت رعایت توصیه‌های ایمنی افزود: شهروندان به‌ویژه ساکنان مناطق جنوبی استان و حاشیه رودخانه‌ها، طبیعت‌گردان و کوهنوردان باید تا پایان زمان اعلام‌شده برای مخاطره، از حضور در حریم رودخانه‌ها، انجام فعالیت‌های طبیعت‌گردی و صعود به ارتفاعات خودداری کنند.



معاون امور عمرانی استانداری لرستان با اشاره به اقدامات پیشگیرانه در خرم‌آباد تصریح کرد: در بازدید صبح امروز از وضعیت رودخانه خرم‌رود، سازه‌ها و داربست‌های نگهدارنده در محدوده پل قاضی به‌طور کامل جمع‌آوری شده و دهانه پل برای عبور جریان سیلاب آزاد است. همچنین رمپ‌ها و سایر تجهیزات مستقر در بستر رودخانه در حال جمع‌آوری هستند و تأکید شده است ادوات و ماشین‌آلات باقی‌مانده نیز در کوتاه‌ترین زمان ممکن از بستر رودخانه خارج شوند.



کرم‌زاده ادامه داد: با توجه به تخریب بخشی از دیوار مقابل پارک شهر در جریان عملیات اجرایی، دستور نصب فوری نیوجرسی و اجرای اقدامات حفاظتی برای جلوگیری از بروز مشکل در این محدوده صادر شده است.



وی با اشاره به احتمال آب‌گرفتگی در محدوده پل موقت جهادگران و جنوب شهر خرم‌آباد گفت: به دلیل احتمال بالا آمدن سطح آب و عبور سیلاب از روی پل‌های موقت، محدودیت تردد در این مسیرها اعمال می‌شود و از شهروندان انتظار داریم از عبور از این محدوده‌ها تا پایان شرایط مخاطره‌آمیز خودداری کنند.



معاون امور عمرانی استانداری لرستان با بیان اینکه بیشترین زمان مخاطره برای روز شنبه پیش‌بینی شده است، خاطرنشان کرد: فعالیت سامانه از امروز آغاز می‌شود، اما اوج بارش‌ها و مخاطرات احتمالی از عصر شنبه تا صبح یکشنبه خواهد بود و در صورت نیاز به انجام اقدامات تکمیلی یا اعمال محدودیت‌های جدید، اطلاع‌رسانی لازم صورت می‌گیرد.



کرم‌زاده با اشاره به اقدامات انجام‌شده از سوی دستگاه‌های اجرایی و شهرداری‌ها برای آمادگی در برابر بارش‌ها تأکید کرد: فرمانداران شهرستان‌ها باید جلسات مدیریت بحران را تشکیل داده و تدابیر و اقدامات ضروری را با فوریت به اجرا بگذارند.



وی از مردم خواست ضمن توجه جدی به هشدارهای ستاد مدیریت بحران استان، اداره‌کل هواشناسی و اطلاعیه‌های رسمی، همکاری لازم را با نیروهای اجرایی، امدادی و عملیاتی داشته باشند و با حفظ هوشیاری، از هرگونه تردد غیرضروری در مناطق پرخطر پرهیز کنند.

