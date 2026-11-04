گروه استان‌ها ـ مدیرکل هواشناسی لرستان هشدار داد که از چهارشنبه تا اوایل هفته آینده، سامانه‌ای بارشی با احتمال وقوع رعدوبرق و تگرگ بر استان فعال خواهد بود.









وی با بیان اینکه از روز چهارشنبه سامانه بارشی دیگری وارد جو استان می‌شود، افزود: این سامانه تا اوایل هفته آینده با شدت و ضعف در مناطق مختلف لرستان فعال خواهد بود و در این بازه زمانی، بارش باران و رگبارهای همراه با رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود.





مدیرکل هواشناسی لرستان ادامه داد: در مناطق مستعد احتمال وقوع رگبار تگرگ وجود دارد و در نواحی کوهستانی نیز بارش برف دور از انتظار نیست. مرادپور همچنین با اشاره به وضعیت دمایی استان گفت: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، دماهای روزانه طی امشب روند افزایشی خواهند داشت.





وی در پایان تأکید کرد: در صورت تثبیت الگوهای پیش‌بینی و مشخص‌شدن جزئیات فعالیت سامانه بارشی، هشدارهای هواشناسی مربوطه در زمان مناسب صادر و اطلاع‌رسانی خواهد شد.





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