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مدیرکل هواشناسی لرستان مطرح کرد؛

هشدار رعدوبرق و تگرگ؛ سامانه بارشی جدید از چهارشنبه لرستان را تحت تأثیر قرار می‌دهد

بارش+باران

گروه استان‌ها ـ مدیرکل هواشناسی لرستان هشدار داد که از چهارشنبه تا اوایل هفته آینده، سامانه‌ای بارشی با احتمال وقوع رعدوبرق و تگرگ بر استان فعال خواهد بود.

نویسنده: رضایی

کد خبر: 100000179تاریخ انتشار: 339 بازدید۰
باران

به گزارش خبرنگار تابناک در استان لرستان؛ «بهروز مرادپور» مدیرکل هواشناسی لرستان با اشاره به آخرین نقشه‌ها و مدل‌های هواشناسی اظهار کرد: امروز و فردا، علاوه بر افزایش پوشش ابر و وزش باد قابل ملاحظه در برخی نقاط لرستان، بارش‌های پراکنده و گاهی رعدوبرق دور از انتظار نیست.

 وی با بیان اینکه از روز چهارشنبه سامانه بارشی دیگری وارد جو استان می‌شود، افزود: این سامانه تا اوایل هفته آینده با شدت و ضعف در مناطق مختلف لرستان فعال خواهد بود و در این بازه زمانی، بارش باران و رگبارهای همراه با رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود.

 مدیرکل هواشناسی لرستان ادامه داد: در مناطق مستعد احتمال وقوع رگبار تگرگ وجود دارد و در نواحی کوهستانی نیز بارش برف دور از انتظار نیست. مرادپور همچنین با اشاره به وضعیت دمایی استان گفت: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، دماهای روزانه طی امشب روند افزایشی خواهند داشت. 

وی در پایان تأکید کرد: در صورت تثبیت الگوهای پیش‌بینی و مشخص‌شدن جزئیات فعالیت سامانه بارشی، هشدارهای هواشناسی مربوطه در زمان مناسب صادر و اطلاع‌رسانی خواهد شد.

 انتهای پیام/

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بارانبرفهواشناسیلرستانبارش بارانتابناکتابناک لرستان

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