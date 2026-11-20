



نیروهای مسلح نگذارند محاصره ایران توسط شناورهای آمریکایی ادامه پیدا کند





وی گفت: عده ای آنچنان خوش باور بوده و هستند، الفبای سیاست شیطان بزرگ را هنوز نمی دانند، با جدیت اعلام کردند که آمریکا می خواهد ۳۰۰ میلیارد دلار در ایران سرمایه گذاری کند، اما ملت ما هوشیار است، ملت ما به هیچ وجه به دوران قبل از دفاع دوم بر نخواهد گشت، ۲۵ سال مذاکره بی حاصل با آمریکا، اروپا و آژانس هسته ای کافی است، آن کسی که پرونده هسته اش باید روی میز بیاید رژیم جعلی صهیونیستی است، اگر کسانی در داخل به مذاکره دل خوش هستند، دل خوش نباشند، آنچه که ما امروز در تنگه هرمز به به وسیله نیروهای شجاع و مقتدر سپاه پاسداران، هوا فضا و ارتش مشاهده می کنیم، روزی چند نفت کش به مین برخورد می کنند و به آتش کشیده می شوند.





نماینده ولی فقیه در لرستان، ادامه داد: بستن تنگه هرمز و خلیج فارس اوضاع اقتصادی آمریکا را در سوخت، معیشت و انواع کالاها مختل کرده و سبب شکست رئیس جمهور قمار باز آمریکا و حزبش شد، می گوییم، نیروهای مسلح شجاع و دلیر ایران اسلامی نگذارید، محاصره ایران اسلامی توسط شناورهای آمریکایی ادامه پیدا کند، شما خوب می دانید که چگونه این محاصره دریایی را می توانید برطرف کنید.





بزرگ ترین و مهلک ترین ضربات به ارتش آمریکا و رژیم صهیونیستی وارد شود





حجت الاسلام شاهرخی خطاب به نیروهای مسلح، گفت: ای نیروهای مسلح مقتدر و شجاع که به رزم و دلاوریتان درود می فرستیم، این جنگاوران سپاه و ارتش نگذارید دشمن تجدید قوا کند، بزرگ ترین و کوبنده ترین و مهلک ترین ضربات خود را بر ارتش تروریستی آمریکا و رژیم جعلی صهیونیستی وارد کنید. تهاجم را ادامه بدهید، پشت سرهم ضربات خود را بر دشمنان آمریکایی و ضد بشر وارد کنید، در مقابل یک ضربه دشمن، ضربات متعدد بزنید و تا پیروزی نهایی و رفع محاصره ضربات خود را ادامه دهید، آخرین نفس این محتضر را بگیرید و آخرین گام ها را بردارید، به فضل خداوند کار را تمام کنید که هیچ قدرتی نمی تواند در مقابل شما مقاومت کند.





نیروهای مسلح کاخ سلاطین حوزه خلیج فارس را مورد هدف قرار دهند





وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه به عنوان یک شهروند این را عرض می کنم، ایران اسلامی تا به حال حق همسایگی را رعایت کرده است، به خاطر احترام به امت اسلامی حق امت اسلامی را رعایت کرده، اما در این ۴۷ سال از این کشورها، همراهی با دشمنان ملت ایران را مشاهده کرده ایم، این کشورها و سلاطین این کشورها بدانند چنانچه خاک آنها، آسمان آنها و از بنادر آنها تهاجمی به سرزمین عزیز و محبوبمان ایران صورت بگیرد، از نیروهای مسلح می خواهیم که کاخ های سلاطین حوزه خلیج فارس را مورد هدف قرار دهند.





نماینده ولی فقیه در لرستان، ادامه داد: کشور قطر اگر میانجی صادقی است، چرا خلبان های شجاع ایران اسلامی را بر نمی گرداند؟ از وزارت امور خارجه می خواهیم که تعلل و تاخیر نکند، با جدیت دنبال برگردانیدن خلبان های شجاع و مقتدر ایران اسلامی باشد.

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به گزارش خبرنگار تابناک در استان؛ حجت الاسلام سید «احمدرضا شاهرخی» در خطبه های این هفته نماز جمعه خرم آباد در مصلای الغدیر ای شهر با بیان اینکه کینه و دشمنی هر دو حزب حاکمان آمریکایی با ملت ایران روشن و آشکار است، اظهار کرد: دشمنان آمریکایی به دنبال این هستند که موضوع هسته ای و موشکی را وارد مذاکره کنند، در داخل هم برخی ها استقبال از این خواسته دشمن می کنند.