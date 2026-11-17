گروه استان‌ها - مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان لرستان از تحقق ۷۹ درصدی برنامه‌های هدف‌گذاری‌شده در حوزه تبدیل اسناد دفترچه‌ای به اسناد رسمی تک‌برگ خبر داد.

وی با اشاره به اینکه در سال گذشته ۳۷ هزار جلد و در ۶ ماهه نخست امسال نیز ۱۸ هزار سند دیگر تعویض شده است، افزود: تاکنون مجموعاً ۱۱۲ هزار جلد سند مالکیت دفترچه‌ای با تلاش شبانه‌روزی کارکنان این مجموعه به اسناد تک‌برگ تبدیل شده است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک لرستان ضمن یادآوری این نکته که حدود ۳۰ هزار سند دفترچه‌ای دیگر در استان همچنان نیازمند تعویض است، از مالکان این اسناد درخواست کرد هرچه سریع‌تر با مراجعه به ادارات ثبت محل وقوع ملک، برای دریافت سند تک‌برگ اقدام کنند.

وی همچنین درباره هزینه‌های قانونی این فرآیند تصریح کرد: هزینه تعویض هر فقره سند دفترچه‌ای ۵۱۶ هزار و ۷۰۰ تومان (شامل ۲۲۱ هزار و ۷۰۰ تومان بهای اوراق بهادار و ۲۹۵ هزار تومان هزینه خدمات پستی و شرکت‌های برون‌سپار) است.





ملکی خاطرنشان کرد که هماهنگی‌های لازم با شرکت‌های همکار برای تسریع در تحویل مرسولات به عمل آمده است.

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به گزارش خبرنگار تابناک در استان؛ «یاسر ملکی» مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان لرستان از تحقق ۷۹ درصدی برنامه‌های هدف‌گذاری‌شده در حوزه تبدیل اسناد دفترچه‌ای به اسناد رسمی تک‌برگ خبر داد واظهار کرد: لرستان در زمره استان‌های پیشتاز کشور در این حوزه معرفی شده است.