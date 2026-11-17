گروه استان‌ها - نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از نحوه اطلاع‌رسانی برخی مسئولان دولتی درباره وضعیت بنزین، ارز و اقتصاد کشور گفت: در شرایطی که مردم زیر فشار تورم و کاهش قدرت خرید قرار دارند، مسئولان به جای ایجاد آرامش و ارائه راهکارهای عملی، نباید با اظهارات غیرکارشناسی و بعضاً متناقض، نگرانی بیشتری به جامعه تحمیل کنند.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان لرستان ، در روزهایی که وضعیت اقتصادی کشور با چالش‌های متعددی از جمله تورم، نوسانات بازار ارز، کاهش قدرت خرید خانوارها و افزایش هزینه‌های زندگی مواجه است، اظهارات متفاوت برخی مسئولان دولتی درباره وضعیت تأمین بنزین، سرنوشت کارت‌های سوخت جایگاه‌ها و احتمال تغییر در شیوه توزیع سوخت، به یکی از موضوعات بحث‌برانگیز افکار عمومی تبدیل شده است.

از یک سو معاون اجرایی رئیس‌جمهور از جمع‌آوری تدریجی کارت‌های آزاد جایگاه‌ها خبر می‌دهد، از سوی دیگر رئیس سازمان بهینه‌سازی انرژی درباره محدودیت تأمین بنزین هشدار می‌دهد و حتی از مردم می‌خواهد برای سفرهای خود سوخت ذخیره کنند؛ در مقابل، سخنگوی دولت از ثابت ماندن نرخ سهمیه‌های فعلی بنزین سخن می‌گوید.

این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که جامعه با فشارهای اقتصادی و نگرانی‌های معیشتی دست‌وپنجه نرم می‌کند و انتظار دارد مسئولان به جای ارسال پیام‌های متناقض، برنامه‌ای روشن برای مدیریت اقتصاد کشور ارائه دهند.

در همین رابطه، «حمیدرضا گودرزی» نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک در استان لرستان ، به تشریح دیدگاه‌های خود درباره وضعیت اقتصادی کشور، سیاست‌های بنزینی دولت و ضرورت پاسخ‌گویی مسئولان پرداخت.

مسئولان با اعصاب و روان مردم بازی نکنند

وی با انتقاد از تعدد و بعضاً تناقض اظهارات مسئولان دولتی درباره بنزین اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین وظایف مسئولان در شرایط دشوار اقتصادی، ایجاد اطمینان و آرامش در جامعه است. مردم امروز با مشکلات متعددی در زندگی روزمره خود مواجه هستند و انتظار دارند مسئولان به جای طرح موضوعات نگران‌کننده و اظهارنظرهای پراکنده، با برنامه، هماهنگی و مسئولیت‌پذیری صحبت کنند.

نماینده مردم الیگودرز در مجلس در ادامه افزود: اینکه یک مقام دولتی از مشکل تأمین بنزین سخن بگوید، مقام دیگری از جمع‌آوری کارت‌های جایگاه‌ها خبر بدهد و مسئول دیگری درباره ثابت ماندن قیمت‌ها توضیح دهد، بدون آنکه تصویر روشنی از تصمیم نهایی دولت ارائه شود، طبیعتاً افکار عمومی را دچار ابهام می‌کند.

وی اضافه کرد: مردم حق دارند بدانند چه اتفاقی قرار است در حوزه سوخت رخ دهد. نباید با طرح موضوعات حساس اقتصادی بدون ارائه توضیحات کامل، آرامش روانی جامعه را تحت تأثیر قرار داد.



بنزین بهانه‌ای برای پوشاندن ضعف مدیریت اقتصادی نشود

گودرزی با اشاره به موضوع جمع‌آوری کارت‌های سوخت جایگاه‌ها عنوان کرد: اگر دولت برای جلوگیری از قاچاق سوخت و مدیریت مصرف برنامه‌ای دارد، اصل موضوع باید در چارچوب کارشناسی بررسی شود. مقابله با قاچاق سوخت و جلوگیری از هدررفت منابع ملی ضرورت دارد، اما این سیاست نباید به شکلی اجرا شود که مردم عادی، مسافران، رانندگان و صاحبان مشاغل با مشکل مواجه شوند.

وی عنوان کرد: سؤال اساسی این است که پیش از اجرای چنین تصمیم‌هایی، چه تمهیداتی برای افرادی که کارت سوخت شخصی ندارند، سهمیه‌شان به پایان می‌رسد یا به اقتضای شغل خود به سوخت بیشتری نیاز دارند، اندیشیده شده است؟ نمی‌توان بدون ارائه سازوکار جایگزین و توضیح شفاف، محدودیت‌هایی را اعمال کرد و سپس از مردم انتظار داشت تمام تبعات آن را تحمل کنند.

نماینده مردم الیگودرز در مجلس همچنین افزود: دولت باید پیش از هر تصمیمی، آثار اقتصادی و اجتماعی آن را بررسی کند و پاسخ روشنی درباره نحوه اجرای طرح، میزان صرفه‌جویی، مقابله با قاچاق و وضعیت دسترسی مردم به سوخت ارائه دهد.

مردم زیر بار تورم و گرانی کمر خم کرده‌اند

وی با اشاره به وضعیت معیشتی خانوارها تصریح کرد: امروز مسئله اصلی بسیاری از خانواده‌ها تأمین هزینه‌های اولیه زندگی است. افزایش قیمت کالاهای اساسی، هزینه مسکن، درمان، حمل‌ونقل و سایر نیازهای ضروری، فشار سنگینی بر خانوارها وارد کرده است.

گودرزی خاطرنشان کرد: نوسانات بازار ارز نیز مستقیماً بر قیمت تمام‌شده کالاها و هزینه تولید اثر می‌گذارد. وقتی بازار ارز ثبات نداشته باشد، تولیدکننده نمی‌تواند برای آینده برنامه‌ریزی کند، سرمایه‌گذار دچار تردید می‌شود و در نهایت هزینه این بی‌ثباتی به مصرف‌کننده منتقل خواهد شد.

وی همچنین یادآور شد: مردم انتظار دارند دولت برای کنترل تورم، ثبات‌بخشی به بازار ارز، حمایت از تولید و افزایش قدرت خرید خانوارها برنامه عملیاتی داشته باشد.

این عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: نمی‌توان تمام مشکلات اقتصادی را به تحریم‌ها، شرایط بین‌المللی یا عوامل بیرونی نسبت داد. بخشی از مشکلات به تصمیم‌گیری‌های داخلی، ضعف نظارت، ناکارآمدی مدیریتی و نبود هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی بازمی‌گردد.

مسئولان اقتصادی باید پاسخ‌گوی عملکرد خود باشند

وی با بیان اینکه اقتصاد کشور با سخنرانی و وعده اصلاح نمی‌شود. مردم باید نتیجه سیاست‌های اقتصادی را در زندگی خود احساس کنند. خاطرنشان کرد: وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اقتصادی باید مشخص کنند برای کنترل تورم، ساماندهی بازار ارز، جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و حمایت از تولید چه اقداماتی انجام داده‌اند.

گودرزی همچنین تاکید کرد: نمی‌شود هر روز درباره برنامه‌های اقتصادی صحبت کرد، اما در بازار شاهد افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم بود.

وی با اشاره به تذکر معاون اول رئیس‌جمهور درباره اظهارنظرهای غیرقطعی در حوزه بنزین افزود: وقتی معاون اول رئیس‌جمهور نیز ضرورت هماهنگی در اطلاع‌رسانی درباره موضوعات حساس اقتصادی را مطرح می‌کند، این نشان می‌دهد که موضوع هماهنگی و مدیریت پیام‌های اقتصادی تا چه اندازه اهمیت دارد.

نماینده مردم الیگودرز در مجلس در ادامه عنوان کرد: مسائل اقتصادی مستقیماً با زندگی مردم ارتباط دارند. بنابراین هر مقام مسئولی باید بداند که اظهارنظر او می‌تواند بر انتظارات بازار، رفتار مصرف‌کنندگان و فضای روانی جامعه تأثیر بگذارد. مسئولان باید پیش از صحبت کردن درباره موضوعاتی مانند افزایش قیمت بنزین، تغییر سهمیه‌ها یا محدودیت‌های تأمین سوخت، از تصمیم قطعی دولت و ابعاد اجرایی آن اطلاع داشته باشند.

مجلس نباید در برابر مشکلات اقتصادی مردم سکوت کند

وی در بخش دیگری از این گفت‌وگو با تأکید بر ضرورت نظارت مجلس بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: مجلس وظیفه دارد در کنار قانون‌گذاری، بر عملکرد دولت و دستگاه‌های اجرایی نظارت جدی داشته باشد. در شرایط فعلی، یکی از اولویت‌های اساسی مجلس باید بررسی سیاست‌های اقتصادی دولت و مطالبه برنامه مشخص برای کنترل تورم و بهبود وضعیت معیشتی مردم باشد..

گودرزی تاکید کرد: ما نمی‌توانیم نسبت به مشکلات اقتصادی جامعه بی‌تفاوت باشیم. مردم از نمایندگان خود انتظار دارند صدای مطالبات آنان باشند و در برابر تصمیم‌هایی که معیشت خانوارها را تحت تأثیر قرار می‌دهد، موضع مسئولانه اتخاذ کنند.

آرامش اقتصادی با وعده محقق نمی‌شود

وی همچنین گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری به تصمیم‌های کارشناسی، مدیریت هماهنگ و مسئولان پاسخ‌گو نیاز داریم. مردم از مسئولان انتظار معجزه ندارند؛ انتظار دارند مشکلات را صادقانه با آنان در میان بگذارند، تصمیم‌های اقتصادی را با مطالعه و ارزیابی دقیق اتخاذ کنند و اجازه ندهند هزینه ضعف مدیریت و ناهماهنگی دستگاه‌ها بر دوش خانوارها قرار بگیرد و دولت باید به جای تمرکز بر اظهارنظرهای پراکنده و واکنشی، برنامه مشخصی برای ثبات اقتصادی، کنترل تورم، مدیریت بازار ارز، حمایت از تولید و حفظ قدرت خرید مردم ارائه کند.