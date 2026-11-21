به گزارش تابناک؛ سرهنگ اصغر خدائی، رئیس پلیس آگاهی تهران، از وقوع حادثه‌ای منجر به فوت در خوابگاه دختران دانشگاه صنعتی شریف خبر داد.

وی در تشریح جزئیات این حادثه اظهار کرد: ساعت ۵ بامداد امروز، در پی اعلام گزارشی به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر مرگ یک دانشجوی دختر، مأموران کلانتری ۱۱۸ ستارخان به همراه کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی به محل اعزام شدند.

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ افزود: بررسی‌های اولیه نشان داد دانشجوی ۲۲ ساله و ترم آخر رشته مهندسی دانشگاه صنعتی شریف، در یکی از بخش‌های ورزشی واقع در طبقه دوم خوابگاه دختران اقدام به مرگ خودخواسته کرده و جان خود را از دست داده است.

سرهنگ خدائی ادامه داد: در جریان تحقیقات از تعدادی از همکلاسی‌ها و هم‌خوابگاهی‌های این دانشجو مشخص شد وی پیش از این از خدمات مشاوره‌ای استفاده کرده و سابقه دریافت خدمات درمانی و بستری در بیمارستان روان‌پزشکی را نیز داشته است.

وی در پایان تأکید کرد: بررسی‌های تخصصی برای روشن شدن ابعاد حادثه و تعیین علت دقیق فوت، با هماهنگی مرجع قضایی در دستور کار پلیس قرار دارد و نتایج تحقیقات پس از تکمیل اعلام خواهد شد.

منبع: رکنا