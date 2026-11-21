به گزارش تابناک؛ کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) تازه‌ترین احکام انضباطی صادره را منتشر کرد که در این بین شکایت باشگاه الشمال قطر از باشگاه استقلال به خاطر ادعای مطرح شده از سوی آنها بابت استفاده استقلال از بازیکن غیرمجاز در بازی دو تیم در مرحله لیگی رقابت‌های فصل جاری لیگ قهرمانان نخبگان آسیا رد شده است. در حکم صادره نامی از بازیکن مدنظر الشمالی‌ها برده نشده، اما به نظر می‌رسد بازیکن مورد نظر یاسر آسانی است.

همچنین فرشاد فرجی مدافع تیم فوتبال تراکتور ایران که در بازی با نفتچی ازبکستان در مرحله لیگی رقابت‌های فصل جاری لیگ قهرمانان نخبگان آسیا به دلیل خطای شدید روی بازیکن حریف توسط داور اخراج شد، به مدت دو جلسه از همراهی نماینده ایران محروم شده است که شامل یک جلسه محرومیت خودکار ناشی از اخراج می‌شود. این دو جلسه محرومیت در بازی مقابل الوصل امارات و پاختاکور ازبکستان اعمال خواهد شد.

مدافع تراکتور همچنین به پرداخت جریمه نقذی ۲۰۰۰ دلار آمریکا محکوم شد و باید این جریمه را ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ این تصمیم پرداخت کند.

منبع: تسنیم