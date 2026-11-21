مراسم تشییع پیکر زنده‌یاد ناهید شعشعانی یکشنبه ـ اول آذرماه ـ در قطعه هنرمندان بهشت زهرا برگزار خواهد شد.

به گزارش تابناک؛ مراسم تشییع پیکر زنده‌یاد ناهید(فاطمه) شعشعانی یکشنبه، اول آذرماه ساعت ۱۰ صبح در قطعه هنرمندان بهشت زهرا برگزار خواهد شد.

فاطمه (ناهید) شعشعانی پس از ماه‌ها تحمل بیماری شامگاه پنجشنبه ـ ۲۸ آبان ماه ـ درگذشت. او مدیریت دوبلاژ بسیاری از کارهای رده سنی کودک و نوجوان از جمله «اسپایدرمن» ، «بتمن» ، «وودی وودی پیکر» و سریال‌های گروه کودک برای پخش از شبکه نمایش خانگی را در کارنامه خود داشت.

شعشعانی صداپیشه شخصیت‌عمه خانم در «حنا دختری در مزرعه» و مادر هاچ زنبور عسل در این کارتون بود. کارتون‌های «ماجراهای هاکلبری فین» (خانم واتسون) ، «بینوایان» (فانتین) ، «زنان کوچک» (عمه مارتا) ، «هایدی، دختر آلپ» (خانم رتل مایر) ، بچه‌های آلپ (فرانسین مادر آنت) و (ماری خواهر لوسین) از دیگر کارهای وی محسوب می‌شوند.

ناهید شعشعانی گویندگی انیمیشن «زهره و زهرا» و بیش از ۱۲ سال مدیریت دوبلاژ سریال مطرح «پرستاران» را هم برعهده داشت. او دوبلور خاله هتی در «داستان‌های دهکده» هم بود.