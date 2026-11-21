«سعود بن عبدالرحمن بن حسن آل‌ثانی» ، معاون نخست‌وزیر و وزیر دولت در امور دفاعی قطر با «برادفورد کوپر» ، فرمانده سنتکام، دیدار کرد.

به گزارش تابناک، «سعود بن عبدالرحمن بن حسن آل‌ثانی» ، معاون نخست‌وزیر و وزیر دولت در امور دفاعی قطر، روز شنبه در دوحه با «برادفورد کوپر» ، فرمانده سنتکام، دیدار کرد.

بر اساس بیانیه وزارت دفاع قطر، این دیدار در جریان سفر کوپر به دوحه انجام شد و طی آن، طرفین درباره شماری از مسائل مورد علاقه مشترک و راهکارهای تقویت و توسعه مناسبات دوجانبه بحث و تبادل نظر کردند. در این نشست همچنین شماری از ارشدترین افسران و مقام‌های نظامی دو طرف حضور داشتند.

این سفر در حالی انجام می‌شود که دولت قطر با همکاری شرکای منطقه‌ای و بین‌المللی خود سرگرم میانجی‌گری دیپلماتیک فشرده‌ای برای مهار جنگی است که در پی تجاوزات رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران در اواخر فوریه ۲۰۲۶ شعله‌ور شد و تبعات آن همچنان بر کشورهای منطقه و جهان سایه افکنده است.

منبع: فارس