نخست‌وزیر قطر گفت: تأسیساتی که در دوحه، امارات، عربستان سعودی یا دیگر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس میزبان نیروهای خارجی هستند، در واقع تأسیسات حاکمیتی کشورهای میزبان به شمار می‌روند.

به گزارش تابناک؛ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی نخست‌وزیر قطر در یک سخنرانی درباره روابط منطقه‌ای و امنیت خلیج فارس، با اشاره به ظرفیت‌های طبیعی ایران گفت: «تصور کنید جهانی را که در آن چنین ترتیبات امنیتی مشترکی با ایران داشته باشیم. ایران منابع آبی فراوانی دارد؛ منابعی که در منطقه خلیج فارس با کمبود آنها روبه‌رو هستیم.»

وی افزود که همواره بر ضرورت ایجاد حوزه‌های بیشترِ منافع مشترک تأکید کرده است؛ زیرا هرچه پیوندها و منافع مشترک میان کشورهای منطقه بیشتر شود، انجام اقدامات خصمانه علیه یکدیگر برای سیاستمداران و رهبران دشوارتر خواهد شد.

نخست‌وزیر قطر در بخش دیگری از اظهارات خود، حمله به کشورهای منطقه را تعرض به حاکمیت ملی آنها دانست و ادعا کرد، وجود تأسیسات یا نیروهای نظامی آمریکا در یک کشور، هیچ توجیهی برای حمله به آن کشور ایجاد نمی‌کند.

نخست وزیر قطر اشاره ای به حمله به خاک ایران از طریق پایگاههای خارجی آمریکا در منطقه نکرد!

او ادعا کرد: «حمله به کشورها، حمله به حاکمیت و خود آن کشورهاست. هیچ توجیهی برای آن وجود ندارد؛ حتی اگر یک تأسیسات آمریکایی در آنجا باشد، زیرا این تأسیسات متعلق به آمریکا نیستند.»

به گفته وی، تأسیساتی که در دوحه، امارات، عربستان سعودی یا دیگر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس میزبان نیروهای خارجی هستند، در واقع تأسیسات حاکمیتی کشورهای میزبان به شمار می‌روند.

نخست‌وزیر قطر همچنین با اشاره به پایگاه هوایی العدید در این کشور گفت این پایگاه، علاوه بر نیروهای آمریکایی، میزبان نیروهای ناتو و نظامیان شماری از کشورهای اروپایی نیز هست.

برای قطر هیچ مسیری جایگزین تنگه هرمز نیست

او در بخش دیگری از سخنانش به موضوع مسیرهای جایگزین صادرات انرژی در کشورهای خلیج فارس پرداخت و گفت کشورهایی مانند امارات و عربستان سعودی درباره ایجاد مسیرهای متفاوت برای انتقال انرژی به خارج از خلیج فارس صحبت می‌کنند.

نخست‌وزیر قطر با اشاره به ویژگی متفاوت صادرات انرژی این کشور توضیح داد که محصول اصلی قطر، گاز طبیعی و گاز طبیعی مایع‌شده (ال‌ان‌جی) است و به همین دلیل، شرایط این کشور با دیگر تولیدکنندگان منطقه تفاوت دارد.

وی تأکید کرد که مسیرهای جایگزین نمی‌توانند برای قطر جایگزین تنگه هرمز شوند و افزود: «برای ما، چنین مسیری هرگز نمی‌تواند جایگزین تنگه باشد؛ بنابراین تنگه هرمز همچنان شریان حیاتی اصلی باقی خواهد ماند.»

منبع: فارس



