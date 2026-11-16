سوال جنجالی درباره برداشتن لوزه در کودکی

به گزارش تابناک؛ لوزه‌ها و لوزه سوم از اجزای مهم سیستم ایمنی بدن در دوران کودکی هستند و در شناسایی عوامل بیماری زا و شکل گیری پاسخ‌های دفاعی نقش دارند. اکنون نتایج یک پژوهش گسترده در کره جنوبی نشان می‌دهد برداشتن این بافت‌ها در دوران کودکی ممکن است با افزایش خطر ابتلا به بیماری‌های خودایمنی در سال‌های بعد زندگی ارتباط داشته باشد.

بررسی اطلاعات بیش از ۴۲۰ هزار کودک

این پژوهش که در ۱۱ اوت ۲۰۲۶ در مجله علمی Frontiers in Medicine منتشر شد، اطلاعات پزشکی ۴۲۰۱۵۰ کودک را بررسی کرد. از این تعداد، ۸۴۰۳۰ کودک تحت جراحی برداشتن لوزه‌ها یا لوزه سوم قرار گرفته بودند و وضعیت آن‌ها با ۳۳۶۱۲۰ کودک دیگر که چنین جراحی نداشتند، مقایسه شد.

محققان شرکت کنندگان را به طور میانگین به مدت ۱۵.۵۶ سال دنبال کردند تا احتمال بروز بیماری‌های خودایمنی را بررسی کنند.

نتایج نشان داد میزان بروز این بیماری‌ها در گروه جراحی شده ۸۶.۵ مورد به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر در سال بود؛ در حالی که این رقم در گروه بدون جراحی به ۶۵.۳ مورد می‌رسید. بر اساس تحلیل محققان، جراحی با افزایش ۳۲ درصدی خطر ابتلا به بیماری‌های خودایمنی ارتباط داشت.

کدام بیماری‌ها بیشتر مشاهده شدند؟

بررسی‌ها نشان داد جراحی با افزایش احتمال ابتلا به چند بیماری خودایمنی از جمله لوپوس، اسپوندیلیت آنکیلوزان، آرتریت ایدیوپاتیک نوجوانان، دیابت نوع ۱، تیروئیدیت هاشیموتو و بیماری گریوز همراه بود.

بیشترین ارتباط در میان بیماری‌های بررسی شده به لوپوس سیستمیک مربوط می‌شد؛ به طوری که خطر آماری ابتلا به این بیماری در گروه جراحی شده ۲.۲ برابر گروه دیگر بود.

آیا برداشتن لوزه باعث اختلال در سیستم ایمنی می‌شود؟

لوزه‌ها بخشی از بافت لنفاوی بدن هستند و در دوران کودکی نقش مهمی در فعالیت سیستم ایمنی دارند. پژوهشگران احتمال می‌دهند حذف این بافت‌ها بتواند بر تنظیم پاسخ‌های ایمنی در بلندمدت تاثیر بگذارد؛ با این حال، سازوکار دقیق این ارتباط هنوز مشخص نیست.

این مطالعه از نوع مشاهده ای است و نمی‌تواند ثابت کند جراحی به تنهایی عامل ایجاد بیماری‌های خودایمنی است. همچنین نتایج آن به معنای ضرورت پرهیز از جراحی لوزه نیست. تصمیم درباره این عمل باید بر اساس شرایط پزشکی هر کودک و نظر متخصص گوش، حلق و بینی گرفته شود.

این مطلب به منزله تشخیص پزشکی نیست و صرفا با هدف اطلاع رسانی تهیه شده است. در صورت نگرانی درباره سلامت خود یا فرزندتان با پزشک مشورت کنید.

منبع: عصرایران



