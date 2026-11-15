یک زنگ خطر مهم برای آقایان

به گزارش تابناک؛ نتایج یک پژوهش بین المللی گسترده روی بیش از ۲۶۰۰۰ مرد نشان می‌دهد افرادی که سطح تستوسترون خون آن‌ها پایین است، ممکن است در سال‌های بعد با خطر بیشتری برای مرگ ناشی از سرطان روبه رو باشند. محققان می‌گویند پایین بودن این هورمون می‌تواند نشانه ای از وضعیت سلامت عمومی بدن و احتمال بروز مشکلات جدی در آینده باشد.

بررسی اطلاعات بیش از ۲۶۰۰۰ مرد

این پژوهش که در مجله علمی Lancet Healthy Longevity منتشر شده است، اطلاعات شرکت کنندگان در ۱۱ مطالعه بلندمدت در استرالیا، آمریکا و اروپا را بررسی کرد.

محققان نمونه‌های خون مردان را که در سال‌های گذشته جمع آوری شده بود، از نظر سطح هورمون‌های مختلف از جمله تستوسترون، دی هیدروتستوسترون، هورمون محرک تولید تستوسترون (LH) و گلوبولین متصل شونده به هورمون‌های جنسی (SHBG) ارزیابی کردند.

نتایج نشان داد مردانی که سطح تستوسترون آن‌ها در پایین‌ترین یک پنجم محدوده مورد بررسی قرار داشت، در مقایسه با مردان دارای بالاترین سطح این هورمون، با ۱۸ درصد خطر بیشتر مرگ ناشی از سرطان روبه رو بودند. این ارتباط حتی پس از در نظر گرفتن سن و برخی عوامل مرتبط با سلامت نیز مشاهده شد.

سطح تستوسترون کمتر از ۸.۶ چه معنایی دارد؟

پژوهشگران دریافتند زمانی که سطح تستوسترون خون به کمتر از ۸.۶ نانومول در لیتر می‌رسد، ارتباط آن با خطر سرطان افزایش پیدا می‌کند. سطح معمول این هورمون در مردان جوان سالم عموما بین ۱۰ تا ۳۰ نانومول در لیتر است و با افزایش سن ممکن است کاهش یابد.

وزن بدن، میزان فعالیت بدنی و برخی بیماری‌ها از جمله دیابت نیز می‌توانند بر سطح تستوسترون تاثیر بگذارند.

ارتباط تستوسترون با سرطان پروستات

یکی از یافته‌های جالب این پژوهش آن بود که سطح طبیعی تستوسترون با خطر ابتلا به سرطان پروستات ارتباط مشخصی نداشت. در مقابل، سطح پایین دو هورمون SHBG و LH با افزایش خطر ابتلا به این سرطان همراه بود.

آیا مصرف تستوسترون از سرطان جلوگیری می‌کند؟

محققان تاکید می‌کنند که این یافته‌ها به معنای اثبات نقش مستقیم کاهش تستوسترون در ایجاد سرطان نیست. همچنین هیچ شواهدی وجود ندارد که افزایش مصنوعی سطح این هورمون از طریق مکمل‌ها یا درمان جایگزینی تستوسترون بتواند خطر سرطان را کاهش دهد.

به گفته پژوهشگران، پایین بودن غیرمنتظره تستوسترون می‌تواند دلیلی برای بررسی جامع‌تر وضعیت سلامت مردان باشد. در صورت مشاهده کاهش این هورمون در آزمایش خون، ارزیابی پزشکی برای شناسایی علت آن اهمیت دارد.

این مطلب به منزله تشخیص پزشکی نیست و صرفا با هدف اطلاع رسانی تهیه شده است. در صورت نگرانی درباره سطح تستوسترون یا وضعیت سلامت خود با پزشک مشورت کنید.

منبع: عصرایران



