||18:32
آرشیونظرسنجیپیوندهافناورتکاکوشاتنیمروز
En/فا
Englishالعربيةفارسی
تابناک
TABNAK PROFESSIONAL NEWS SITE
آخرین خبرزنگ خطر در تل‌آویو؛ نتانیاهو در تدارک جنگ جدید؟
243بازدید
۰

حبوبات خطر ابتلا به دیابت و سکته مغزی را کاهش می‌دهند

مطالعه‌ای جدید نشان داده است که مصرف روزانه یک وعده حبوبات، خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی را حدود ۲۰ درصد کاهش می‌دهد.

کد خبر: 4201452تاریخ انتشار: 243 بازدید۰

۲۱۷۰۳۸۳۰_۸۱۴

به گزارش تابناک؛بر اساس گزارش نشریه «تحولات جاری در تغذیه» (Current Developments in Nutrition) ، پژوهشگران «کالج ویلیام و مری» دریافتند که مصرف روزانه یک وعده لوبیا، عدس یا نخود می‌تواند خطر سکته قلبی را تا نزدیک به ۲۰ درصد پایین بیاورد.

محققان با تحلیل داده‌های مربوط به بیش از ۴۶ هزار بزرگسال — که بین سال‌های ۱۹۹۹ تا ۲۰۱۸ در قالب «بررسی ملی معاینه سلامت و تغذیه» گردآوری شده بود — به این نتایج دست یافتند.

آنها دریافتند افرادی که روزانه حداقل یک وعده حبوبات مصرف می‌کردند، ۱۹ درصد کمتر در معرض خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی-متابولیک (شامل بیماری‌های قلبی، سکته مغزی و دیابت) قرار داشتند. نکته جالب توجه این است که حبوبات در رژیم غذایی آمریکایی‌ها جایگاه چندانی ندارند؛ به‌طوری که بزرگسالان روزانه کمتر از ۱۰.۵ گرم از آنها مصرف می‌کنند؛ رقمی که بسیار کمتر از میزان مصرف در سایر کشورهاست.

تارا کمالاکانتا، پژوهشگر ارشد این مطالعه، می‌گوید: «به اعتقاد من، این یافته بسیار حائز اهمیت است؛ چرا که برای بهره‌مندی از آن، نیازی به حذف هیچ ماده غذایی از رژیم روزانه نیست و فرد می‌تواند به‌سادگی و با افزودن تدریجی حبوبات به برنامه غذایی خود، این کار را آغاز کند.»

منبع: science.mail.ru

Googleافزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل

تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

اشتراک گذاری

لینک کوتاه

برچسب ها

دیابتسرطانسلامتبیماریسبک زندگیتغذیهحبوبات

مطالب مرتبط

گزارش خطای خبر

اگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید.

نظرات بینندگان

انتشار یافته:
۰
در انتظار بررسی:
۰
غیرقابل انتشار:
۰

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.

دیدگاه خود را بنویسید

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

تابناک در صفحهٔ اصلی گوشی

با افزودن تابناک به صفحهٔ اصلی، همین نسخهٔ سایت را با یک لمس باز کنید.

  1. در مرورگر، دکمهٔ اشتراک‌گذاری را بزنید. این دکمه ممکن است داخل منوی مرورگر باشد.
  2. گزینهٔ افزودن به صفحهٔ اصلی (Add to Home Screen) را انتخاب کنید.
  3. اگر گزینهٔ Open as Web App نمایش داده شد، آن را روشن نگه دارید و افزودن (Add) را بزنید.

اگر این گزینه را نمی‌بینید، صفحه را در مرورگر Safari باز کنید.