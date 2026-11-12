مطالعه‌ای جدید نشان داده است که مصرف روزانه یک وعده حبوبات، خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی را حدود ۲۰ درصد کاهش می‌دهد.

حبوبات خطر ابتلا به دیابت و سکته مغزی را کاهش می‌دهند

به گزارش تابناک؛بر اساس گزارش نشریه «تحولات جاری در تغذیه» (Current Developments in Nutrition) ، پژوهشگران «کالج ویلیام و مری» دریافتند که مصرف روزانه یک وعده لوبیا، عدس یا نخود می‌تواند خطر سکته قلبی را تا نزدیک به ۲۰ درصد پایین بیاورد.

محققان با تحلیل داده‌های مربوط به بیش از ۴۶ هزار بزرگسال — که بین سال‌های ۱۹۹۹ تا ۲۰۱۸ در قالب «بررسی ملی معاینه سلامت و تغذیه» گردآوری شده بود — به این نتایج دست یافتند.

آنها دریافتند افرادی که روزانه حداقل یک وعده حبوبات مصرف می‌کردند، ۱۹ درصد کمتر در معرض خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی-متابولیک (شامل بیماری‌های قلبی، سکته مغزی و دیابت) قرار داشتند. نکته جالب توجه این است که حبوبات در رژیم غذایی آمریکایی‌ها جایگاه چندانی ندارند؛ به‌طوری که بزرگسالان روزانه کمتر از ۱۰.۵ گرم از آنها مصرف می‌کنند؛ رقمی که بسیار کمتر از میزان مصرف در سایر کشورهاست.

تارا کمالاکانتا، پژوهشگر ارشد این مطالعه، می‌گوید: «به اعتقاد من، این یافته بسیار حائز اهمیت است؛ چرا که برای بهره‌مندی از آن، نیازی به حذف هیچ ماده غذایی از رژیم روزانه نیست و فرد می‌تواند به‌سادگی و با افزودن تدریجی حبوبات به برنامه غذایی خود، این کار را آغاز کند.»

منبع: science.mail.ru