عبدالله گنجی در واکنش به گزارش ایران اینترنشنال، دلیل عمر ۱۰۰ ساله آیت‌الله وحید خراسانی را دوری از تجملات، تغذیه سالم، کم‌خوری و آرامش روحی دانست.

به گزارش تابناک؛ عبدالله گنجی، روزنامه‌نگار اصولگرا در واکنش به گزارش شبکه ایران اینترنشنال درباره طول عمر آیت‌الله وحید خراسانی و مقایسه سن او با اعضای خاندان پهلوی، این گزارش را فاقد استدلال دانست و در ادامه، سبک زندگی ساده، تغذیه سالم و آرامش روحی را از دلایل طول عمر مراجع تقلید عنوان کرد.

عبدالله گنجی نوشت: ابتذال رسانه یعنی اینکه موساد اینترنشنال به بهانه سن آیت الله وحید خراسانی گزارش تهیه کرده برای "سن آخوندها" که چرا مراجع تقلید صد سال عمر می‌کنند اما دو پهلوی بعد از ۶۰ سالگی مردند؟ جالب اینکه هیچ دلیلی هم برای آن ذکر نمی‌کند.فقط اعصاب خرد است و می‌خواهند عقده ای باز کنند.

ورزشکاران نیز هیچگاه اینقدر عمر نمی‌کنند.علت عمر زیاد دوری از زخارف دنیا و حرص نخوردن و عدم دوندگی برای قدرت و ثروت اندوزی، تغذیه سالم و ساده و کم خوری و آرامش روح به علت اتصال به عالم ربوبی است، بدون شک.



