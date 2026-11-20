عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: آمریکا باید از غرب آسیا خارج شده و ۱۲ هزار کیلومتر آن‌طرف‌تر، به منطقه جغرافیایی خود برود.

به گزارش تابناک؛ محمد اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ، با اشاره به مستأصل شدن آمریکا از مواجه با ایران، اظهار کرد: واقعاً دشمن مستأصل شده است؛ یک بار می‌گوید در میدان عمل می‌کند؛ یک بار دیگر می‌گوید که می‌خواهد تنگه هرمز را باز کند؛ یک بار اعلام می‌کند که می‌خواهد به برنامه هسته‌ای ایران حمله کند و پس از آن نیز به دنبال محاصره اقتصادی و زمینی، هوایی و دریایی است و آنها را مطرح می‌کند.

وی افزود: اما این‌ها نمی‌دانند که ما چهل و خورده‌ای سال است که با این وضعیت تحریم‌ها و محاصره‌های اقتصادی، کشور را مدیریت کرده‌ایم و به لطف خدا باید بگوییم که اقداماتمان هم بخوبی انجام شده و خود را در میدان، بخوبی نشان داده است، به‌گونه‌ای که دشمنی که این‌قدر اظهار می‌کرد که قدرت اول کل دنیا است، اکنون به چه ذلت و خواری افتاده است.

دشمن مستأصل شده و نمی‌داند چه کار باید بکند

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان آنکه قطعاً وضعیت دشمن بدتر از این هم خواهند شد، تأکید کرد: ما قبلاً ضربات جدی در افغانستان و عراق به دشمن وارد کردیم و ارتش آنها می‌داند ما چگونه با آن‌ها برخورد می‌کنیم؛ لذا این رئیس‌جمهور قمارباز آمریکا نمی‌داند که در میدان چه خبر است و به لطف خدا باید بگوییم که اکنون دشمن واقعاً مستأصل شده و نمی‌داند چه کار باید بکند؛ چراکه هم در عرصه سیاسی، هم در عرصه نظامی و هم در عرصه اجتماعی بازنده بوده است.

کوثری با اشاره به حفظ وحدت در کشور، عنوان کرد: ان‌شاءالله به امید خدا باید وحدت، انسجام و یکپارچگی‌مان را حفظ کنیم و کاری کنیم که آمریکا کلاً باید از غرب آسیا خارج شده و ۱۲ هزار کیلومتر آن‌طرف‌تر، به منطقه جغرافیایی خود برود.

باید استقلال و یکپارچگی غرب آسیا را همراه با سایر کشورهای منطقه برقرار کنیم

وی در پایان گفت: در نهایت، ما باید اینجا در غرب آسیا، استقلال منطقه و یکپارچگی‌اش با کشورهای دیگر را ان‌شاءالله برقرار کنیم.

منبع:مهر