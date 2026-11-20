به گزارش تابناک؛ سیدعلی کاظمی، سخنگوی قوه قضاییه، در ادامه بیستمین تور رسانه‌ای این مرکز در استان مازندران، در بازدید از بندر امیرآباد با اشاره به اهمیت این بندر در ورود کالا و تأثیر آن بر معیشت مردم، گفت: بندر امیرآباد با توجه به حجم کالایی که از آن وارد و به عرصه زندگی و معیشت مردم وارد می‌شود، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و با توجه به مشکلاتی که داشت، مورد بازدید مستقیم رئیس قوه قضاییه قرار گرفت.

وی با اشاره به مشکل متروکه شدن و باقی ماندن کالا در این بندر، افزود: این مسئله جدی بود که الحمدلله با ورود دادگستری استان، اقدامات متعدد، نشست‌های مشترک فراوان، اقدامات خوب در جاده‌سازی اطراف بندر و اقدامات مؤثر در ترخیص کالا، اکنون شاهد روندی کاملاً آرام و بسیار سریع در آزادسازی و وارد کردن کالا در بندر امیرآباد هستیم و دادگستری استان در این زمینه سهم ویژه‌ای داشته است.

کاظمی با بیان اینکه این یکی از مصادیق اقدامات قوه قضاییه در حوزه معیشت مردم و اقتصاد کشور است، گفت: رئیس قوه قضاییه نسبت به بنادر و گمرکات توجه ویژه دارند و شاهد حضور ایشان در این حوزه‌ها هستیم. ورود کالا به کشور باید بدون دردسر و ترخیص آن نیز آسان باشد؛ همچنین انتقال کالا به انبار‌ها و از انبار‌ها به مغازه‌ها و فروشگاه‌ها باید سهولت داشته باشد. قوه قضاییه تلاش کرده در تمامی مسیر کالا همراه باشد تا زمینه راحتی برای رسیدن کالا به دست مردم فراهم شود.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به شرایط جنگ اقتصادی، گفت: دشمنان در پی فشار حداکثری اقتصادی، بستن و مسدود کردن مرز‌ها و ایجاد فشار و نارضایتی شدید در کشور هستند، اما اقداماتی از این دست باعث می‌شود نه تنها آنان به نتیجه نرسند، بلکه در این شرایط شاهد وفور نعمت و کالا در کشور باشیم، از اختلالات در عرضه کالا جلوگیری شود و کالا به دست مردم برسد.

وی افزود: دشمنان قصد کردند کالا وارد کشور نشود یا اگر وارد شود با قیمت‌های بسیار گزاف باشد، اما اکنون شاهد هستیم که همه فروشگاه‌های ما در شرایط جنگی کار خود را انجام می‌دهند. یکی از وزرای کشور‌های همسایه نیز پس از سفر به ایران گفته بود تعجب می‌کند که با ورود به شهر‌های ایرانی اصلاً انگار اتفاقی نیفتاده است.

کاظمی تصریح کرد: این نتیجه زحمات دولت است که تلاش کرده فرایند‌های اقتصادی دچار چالش نشود و قوه قضاییه نیز در کنار دولت تلاش کرده هیچ مانع حقوقی وجود نداشته باشد و هر مانعی که وجود داشته را با اقتدار قضایی برطرف کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران: ترخیص نهاده‌های دامی از بندر امیرآباد در کمتر از ۱۰ روز انجام می‌شود

در ادامه تیموری، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران، با تشریح روند واردات و ترخیص نهاده‌های دامی گفت: شرایط کشور به‌گونه‌ای رقم خورد که بخش عمده‌ای از بار واردات کشور از بنادر شمالی انجام می‌شود و بندر امیرآباد یکی از لنگرگاه‌های اصلی واردات است.

وی افزود: بیشتر نهاده‌های دامی، به‌ویژه ذرت، سویا و جو، از این بندر تأمین می‌شود و خوشبختانه با مجموعه همکاری‌های فرابخشی و فرادستگاهی، ترخیص کالا‌ها در بازه زمانی بسیار سریع و کمتر از ۱۰ روز انجام می‌شود.

حمل یکسره کالا‌ها به استان‌های دیگر و انبار‌های تحت کلید

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به روند انتقال کالا، گفت: کالا‌ها به‌صورت یکسره و بدون توقف به استان‌های دیگر و همچنین انبار‌های تحت کلید با ظرفیت مناسب در استان منتقل می‌شوند و نمونه‌گیری‌ها نیز واحد شده است.

نبود کالای دارای مشکل بهداشتی در یک سال گذشته

تیموری با اشاره به دغدغه‌های بهداشتی گفت: کنترل‌ها و بررسی‌های بهداشتی به‌عنوان یکی از نگرانی‌های اصلی انجام می‌شود و خوشبختانه در طول یک سال گذشته کالای دارای مشکل بهداشتی نداشته‌ایم.

وی در پایان با اعلام خبر خوش به تولیدکنندگان، گفت: خوشبختانه ذخایر بسیار خوبی داریم و به تولیدکنندگان نوید می‌دهیم که برای تأمین نهاده‌های خود تا شش ماه آینده هیچ نگرانی وجود ندارد.

منبع:باشگاه خبرنگاران جوان