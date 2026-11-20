پس از هفت سال فرار، یکی از اشرار مسلح دخیل در حادثه شهادت مأمور انتظامی خوسف، در زاهدان شناسایی و دستگیر شد.

به گزارش تابناک؛ رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی: یکی از اشرار مسلح متواری که در درگیری مسلحانه مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۷ در شهرستان خوسف حضور فعال داشته و این حادثه به شهادت شهید والامقام نایبی و مجروحیت تعدادی از کارکنان انتظامی منجر شده بود، پس از بیش از هفت سال اختفا در شهر زاهدان صبح روز جاری ۲۹ آبان شناسایی و دستگیر شد.

این عملیات با تلاش تیم عملیاتی امنیتی، انتظامی خراسان جنوبی و با هماهنگی و همکاری دادستان مرکز استان خراسان جنوبی و دادستان زاهدان اجرا شد و متهم پس از سال‌ها فرار و زندگی مخفیانه، در زاهدان دستگیر شد.

فرد دستگیرشده از اشرار مسلحی بوده که سابقه همراهی با کاروان‌های اشرار را داشته و به‌عنوان تیرانداز حرفه‌ای شناخته می‌شده است.

نامبرده بلافاصله پس از وقوع درگیری مسلحانه در شهرستان خوسف، به منطقه نصرت‌آباد زاهدان و ارتفاعات روستای آسکو متواری شده و طی سال‌های گذشته با مخفی‌شدن در این منطقه، تلاش کرده بود از دست قانون بگریزد.

منبع: میزان



