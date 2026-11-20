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نتایج قرعهکشی لیگ ملتهای اروپا
تیمهای راه یافته به یک چهارم نهایی لیگ ملتهای اروپا حریفانشان را شناختند.
به گزارش ایسنا؛ قرعهکشی مرحله یک چهارم نهایی لیگ ملتهای اروپا امروز جمعه ۲۹ آبان در شهر نیون سوئیس برگزار شد و هشت تیم راه یافته به این مرحله حریفانشان را شناختند.
براساس قرعهکشی صورت گرفته برنامه دیدارها به شرح زیر است:
اسپانیا - فرانسه
نروژ - انگلیس
هلند - پرتغال
بلژیک - آلمان
دیدارهای این مرحله فروردین سال آینده به صورت رفت و برگشت برگزار میشود.
منبع:ایسنا
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