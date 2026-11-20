بزرگان فوتبال آسیا برای دومین سال متوالی، شامگاه پنجشنبه به احترام مرضیه جعفری، سرمربی تیم فوتبال خاتون بم و تیم ملی زنان ایران، به پا خواستند تا این بانوی اهل بم استان کرمان جایزه بهترین مربی زن سال آسیا را از آن خود کند.

به گزارش تابناک؛ سی‌امین دوره مراسم سالانه کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) در حالی در سالن آکسرای تئاتر کینگ پاور در بانکوک تایلند برگزار شد که مرضیه جعفری در رقابت با ما ژیائوژو از چین و پارک یون جئونگ از کره جنوبی توانست این جایزه ارزشمند را به دست آورد.

جعفری که در خانواده‌ای فوتبالی در شهرستان بم پرورش یافته، از نخستین بانوان ایرانی است که مدرک مربیگری درجه A آسیا را دریافت کرده است و حدود ۲ دهه تجربه مربیگری A در سطح اول فوتبال زنان را دارد.

وی که از بازماندگان زلزله سال ۱۳۸۲ بم محسوب می‌شود از بین دختران زلزله زده بم تیمی را راه‌اندازی کرد، که امروز به عنوان خاتون بم در لیگ برتر بانوان ایران یکته تازی می‌کند.

تیم فوتبال دختران خاتون بم با سکانداری مرضیه جعفری و با ۱۲ دوره قهرمانی لیگ برتر به‌عنوان پرافتخارترین تیم فوتبال زنان ایران شناخته می‌شود و همچنین سابقه سه دوره حضور متوالی به مرحله گروهی لیگ قهرمانان زنان آسیا را در کارنامه دارد.

البته از اواخر فصل گذشته و پیش از قطعی شدن دوازدهمین قهرمانی، زمزمه‌هایی درباره احتمال انحلال این تیم پرافتخار فوتبال بانوان به‌دلیل مشکلات مالی و مدیریتی به گوش می‌رسید، حتی بحث تغییر نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیا نیز مطرح شد.

اما پس از هفته‌ها کش‌و قوس و نگرانی، با حمایت استاندار کرمان، یک حامی مالی جدید با باشگاه خاتون بم وارد همکاری و موضوع انحلال این تیم به‌طور کامل منتفی شد.

جعفری در ادامه مسیر پیشرفت و ترقی در اردیبهشت ۱۴۰۴، به‌عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال زنان ایران توسط فدراسیون فوتبال برگزیده شد تا مسئولیت هدایت این تیم را در مسیر رقابت‌های انتخابی جام ملت‌های آسیا برعهده بگیرد.

وی با از سر راه برداشتن حریفان قدرتمند توانست جواز صعود به مرحله نهایی جام ملت‌های زنان آسیا ۲۰۲۶ را به دست آوردند، هر چند حواشی به وجود آمده در این مسابقات نگذاشت جعفری و بازیکنانش توانایی‌های خود را در آسیا به طور کامل نشان دهند.

حال سرمربی پر افتخار اهل استان کرمان تیم ملی فوتبال زنان پس از موفقیت در سال گذشته، برای دومین سال پیاپی عنوان بهترین مربی زن سال آسیا را از آن خود کرد و بار دیگر نام فوتبال جمهوری اسلامی ایران را در قاره کهن بر سر زبان‌ها انداخت.

جعفری با کارنامه پر افتخار خود امروز نه تنها در ایران و آسیا، بلکه در جهان نیز نام شناخته شده‌ای است تا نشان دهد بانوان توانمند سرزمین پارس می‌توانند به قله‌های افتخار دست یابند.

برترین‌های فوتبال قاره آسیا در ۱۹ بخش مختلف مورد تقدیر قرار گرفتند و علیرضا بیرانوند به عنوان مرد سال فوتبال آسیا و مرضیه جعفری به عنوان بهترین سرمربی فوتبال زنان برگزیده شدند.

منبع:ایرنا