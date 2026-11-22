رئیس‌جمهور از پرهیز از برچسب‌زنی به همسایگان می‌گوید؛ اما آیا نقد رفتار دولت‌هایی که در جنگ، خاک و آسمانشان در اختیار دشمن قرار گرفت، واقعا «انگ زدن» است؟

به گزارش تابناک، مسعود پزشکیان اخیرا در صحبت‌هایی در اهمیت تعامل و تجارت با کشورهای همسایه، نسبت به آنچه که به تعبیر او انگ زدن به همسایگان است، انتقاداتی را مطرح کرد.

آقای پزشکیان! کسی منکر اهمیت تجارت با همسایگان نیست. اتفاقا ایران بیش از هر زمان دیگری به گسترش روابط اقتصادی با کشورهای منطقه نیاز دارد و قرار نیست به خاطر اختلافات سیاسی، راه تجارت و تعامل را ببندد. اما تعامل با همسایگان به معنای فراموش کردن رفتار دولت‌هایشان هم نیست. نمی‌توان از مردم خواست واقعیت‌هایی را که با چشم خود دیده‌اند نادیده بگیرند و هر انتقادی را با عنوان توهین و برچسب‌زنی کنار بگذارند.

شما می‌پرسید چرا به همسایگان انگ می‌زنیم؛ دقیقا کدام انگ، درباره کدام کشور و بر اساس کدام رفتار نامربوط بوده است؟ وقتی کشوری اجازه می‌دهد خاک، پایگاه‌ها یا آسمانش در اختیار آمریکا و رژیم صهیونیستی برای حمله به ایران قرار بگیرد، نقد این رفتار چه نسبتی با توهین دارد؟ آیا باید سکوت کرد تا مبادا در مسیر صادرات و تجارت با آن کشور مشکلی ایجاد شود؟ مگر منافع اقتصادی می‌تواند جای امنیت و عزت ملی را بگیرد؟

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اگر منظور از انگ‌زدن، انتقاد از دولت‌هایی است که عملا مسیر و امکانات لازم را برای دشمن فراهم کردند، این دیگر برچسب‌زنی نیست؛ توصیف یک رفتار است. تعبیرهایی مانند «پادوی آمریکا» یا «جاده‌صاف‌کن آمریکا» نیز در ادبیات سیاسی، ناظر به همین نوع عملکرد است؛ همان‌طور که وقتی گفته می‌شود آمریکا برخی دولت‌ها را مانند گاوی که می‌دوشد، به خدمت منافع خود گرفته، نقد متوجه وابستگی و تبعیت سیاسی است، نه مردم آن کشورها. نمی‌توان این واقعیت‌ها را با چند توصیه درباره وحدت و تجارت از صورت مسئله پاک کرد.

اتفاقا وحدت منطقه‌ای زمانی معنا پیدا می‌کند که بر پایه احترام متقابل و صداقت باشد، نه اینکه یک طرف از ظرفیت‌های اقتصادی ایران بهره ببرد و در بزنگاه امنیتی، امکاناتش در اختیار دشمن قرار بگیرد. مردم ایران حق دارند بدانند کدام دولت‌ها در روزهای سخت کنار کشورشان ایستادند و کدام‌ها زمینه حمله را فراهم کردند. این مطالبه نه ضد تجارت است و نه ضد همسایگی؛ دفاع از منافع ملی است.

آقای پزشکیان! تعامل با همسایگان سیاست درستی است، اما قرار نیست هزینه آن را با سکوت در برابر رفتارهای خصمانه بپردازیم. رئیس‌جمهور باید میان مردم یک کشور و دولت آن، و نیز میان دیپلماسی و چشم‌پوشی از واقعیت‌ها تفاوت قائل شود. قرار نیست برای فروش بیشتر، حافظه تاریخی و امنیتی مردم را تعطیل کنیم؛ تجارت مهم است، اما نه به قیمت نادیده گرفتن زخم‌هایی که در جنگ بر کشور وارد شده است.