جناب آقای دکتر پزشکیان؛ رئیس‌جمهور محترم ایران، می‌خواهم کمی صریح اما دلسوزانه با شما صحبت کنم!

این روزها تصویری از شما در رسانه‌ها آن هم با منبع رسانه ملی! منتشر شده که آه از نهاد دلسوزان این آب و خاک را برآورده است.

آقای پزشکیان شما الان رییس جمهور ایران هستید و تصویری که از شما منتشر می‌شود دیگر صرفاً تصویر شخصی شما نیست. هر قاب، هر مصاحبه، هر جمله و حتی انتخاب لوکیشن و فضایی که در آن با مردم سخن می‌گویید، بخشی از تصویر ایران را در ذهن افکار عمومی جهان می‌سازد.

وقتی در شرایطی که دشمنان ایران از موفقیت‌ها که هیچ، حتی از شکست‌های شان برای خود تصویر اقتدار و توانمندی می‌سازند، از رئیس‌جمهور ایران در اتاقی تاریک و با کاپشن، در حال توصیه به مردم برای کاهش مصرف انرژی تصویر منتشر می‌شود، طبیعی است که این قاب، فراتر از پیام صرفه‌جویی انرژی معنا شود. ممکن است نیت شما ساده‌زیستی و همراهی با مردم باشد، اما در جنگ روایت‌ها، همیشه این نیت فرستنده نیست که معنا را تعیین می‌کند؛ گاهی این مخاطب و رقیب است که برای تصویر شما معنا می‌سازد.

آقای پزشکیان! ایران امروز بیش از هر زمان دیگری به مدیریت هوشمندانه تصویر خود نیاز دارد. ما در محیطی زندگی می‌کنیم که دشمن، از یک تصویر و حتی یک جمله هم برای القای ضعف و ناکارآمدی ایران استفاده می‌کند. نمی‌شود در میدان سیاست و امنیت، نسبت به این واقعیت بی‌تفاوت بود.

آقای پزشکیان صریح بگویم: به نظر می‌رسد تیم رسانه‌ای و روابط عمومی شما در انجام مسئولیت هایش ضعف جدی دارد. رئیس‌جمهور به تیمی نیاز دارد که فقط خبر برنامه‌هایش را منتشر نکند؛ بلکه بداند هر تصویر چه پیامی دارد، هر پیام در چه بستری دیده می‌شود و رقبای ایران چگونه آن را بازنمایی خواهند کرد.

پیشنهادم روشن است؛ در تیم رسانه‌ای و روابط عمومی خود بازنگری جدی کنید. این حوزه را به کسانی بسپارید که رسانه را نه تشریفات دولت، بلکه بخشی از حکمرانی و امنیت ملی می‌دانند.

آقای رئیس‌جمهور! شما بارها گفته‌اید هر کسی می‌تواند گوشه‌ای از بار مشکلات کشور را بردارد، بسم‌الله بگوید و وارد میدان شود؛ و تأکید کرده‌اید که میدان را برای خدمت باز می‌گذارید. اگر این دست اظهارات شما چیزی جز یکسری تعارفات معمول نیست؛ بسم الله!

من این دعوت شما را جدی می‌گیرم

اگر می‌پذیرید که در حوزه رسانه، روابط عمومی و مدیریت تصویر دولت ضعف‌هایی وجود دارد، من آماده‌ام مسئولیت این حوزه را بپذیرم و برای اصلاح آن وارد میدان شوم. نه برای عنوان و جایگاه که اینها ارزانی همان کسانی که اکنون بر این صندلی‌ها نشسته اند، بلکه برای کاری که معتقدم امروز بخشی از ضرورت‌های حکمرانی در ایران است.

اگر هنوز بر همان دعوت و وعده خود ایستاده‌اید، من هم پای حرف خودم هستم. بسم‌الله آقای رئیس‌جمهور؛ این میدان، این مسئولیت و این پیشنهاد. من آماده‌ام.

آقای پزشکیان؛ تصویر رئیس‌جمهور، تصویر ایران است؛ و نمی‌توان این تصویر را به اتفاق و سلیقه واگذار کرد!