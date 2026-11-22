آقای رییس جمهور؛ تصویر ایران را به اتفاق نسپاریم!
جناب آقای دکتر پزشکیان؛ رئیسجمهور محترم ایران، میخواهم کمی صریح اما دلسوزانه با شما صحبت کنم!
این روزها تصویری از شما در رسانهها آن هم با منبع رسانه ملی! منتشر شده که آه از نهاد دلسوزان این آب و خاک را برآورده است.
آقای پزشکیان شما الان رییس جمهور ایران هستید و تصویری که از شما منتشر میشود دیگر صرفاً تصویر شخصی شما نیست. هر قاب، هر مصاحبه، هر جمله و حتی انتخاب لوکیشن و فضایی که در آن با مردم سخن میگویید، بخشی از تصویر ایران را در ذهن افکار عمومی جهان میسازد.
وقتی در شرایطی که دشمنان ایران از موفقیتها که هیچ، حتی از شکستهای شان برای خود تصویر اقتدار و توانمندی میسازند، از رئیسجمهور ایران در اتاقی تاریک و با کاپشن، در حال توصیه به مردم برای کاهش مصرف انرژی تصویر منتشر میشود، طبیعی است که این قاب، فراتر از پیام صرفهجویی انرژی معنا شود. ممکن است نیت شما سادهزیستی و همراهی با مردم باشد، اما در جنگ روایتها، همیشه این نیت فرستنده نیست که معنا را تعیین میکند؛ گاهی این مخاطب و رقیب است که برای تصویر شما معنا میسازد.
آقای پزشکیان! ایران امروز بیش از هر زمان دیگری به مدیریت هوشمندانه تصویر خود نیاز دارد. ما در محیطی زندگی میکنیم که دشمن، از یک تصویر و حتی یک جمله هم برای القای ضعف و ناکارآمدی ایران استفاده میکند. نمیشود در میدان سیاست و امنیت، نسبت به این واقعیت بیتفاوت بود.
آقای پزشکیان صریح بگویم: به نظر میرسد تیم رسانهای و روابط عمومی شما در انجام مسئولیت هایش ضعف جدی دارد. رئیسجمهور به تیمی نیاز دارد که فقط خبر برنامههایش را منتشر نکند؛ بلکه بداند هر تصویر چه پیامی دارد، هر پیام در چه بستری دیده میشود و رقبای ایران چگونه آن را بازنمایی خواهند کرد.
پیشنهادم روشن است؛ در تیم رسانهای و روابط عمومی خود بازنگری جدی کنید. این حوزه را به کسانی بسپارید که رسانه را نه تشریفات دولت، بلکه بخشی از حکمرانی و امنیت ملی میدانند.
آقای رئیسجمهور! شما بارها گفتهاید هر کسی میتواند گوشهای از بار مشکلات کشور را بردارد، بسمالله بگوید و وارد میدان شود؛ و تأکید کردهاید که میدان را برای خدمت باز میگذارید. اگر این دست اظهارات شما چیزی جز یکسری تعارفات معمول نیست؛ بسم الله!
من این دعوت شما را جدی میگیرم
اگر میپذیرید که در حوزه رسانه، روابط عمومی و مدیریت تصویر دولت ضعفهایی وجود دارد، من آمادهام مسئولیت این حوزه را بپذیرم و برای اصلاح آن وارد میدان شوم. نه برای عنوان و جایگاه که اینها ارزانی همان کسانی که اکنون بر این صندلیها نشسته اند، بلکه برای کاری که معتقدم امروز بخشی از ضرورتهای حکمرانی در ایران است.
اگر هنوز بر همان دعوت و وعده خود ایستادهاید، من هم پای حرف خودم هستم. بسمالله آقای رئیسجمهور؛ این میدان، این مسئولیت و این پیشنهاد. من آمادهام.
آقای پزشکیان؛ تصویر رئیسجمهور، تصویر ایران است؛ و نمیتوان این تصویر را به اتفاق و سلیقه واگذار کرد!
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نظرات بینندگان
امام علی: هر کس به قدرت رسید نباید نور چشمان و نزدیکان خود را در کنار خود جمع کند، تا آنها به حقوق مردم دست درازی نکنند، و فرصتی برای سوءاستفاده نیابند.
به پزشکیان بگید این قسمت نهج البلاغه رو هم بخونه
اتفاقا کار فرهنگی خوبی بود و شانه ها دنبال چی هستند معلوم نیست همین رسانه در آلمان که اینکار فرهنگ هست به به چه چه میزنند پس رسانه همین کار رییس جمهور را کمک کنند فرهنگ شود
نه در زمان جنک
آقای پزشکیان اگر میخواهید انرژی مصرف نشود در همایش ها و جلسات حضور پیدا نکنید تا انرژی مصرف نشود
عملکرد آقای پزشکیان اصلا خوب نیست وزاری ضعیف
جناب مجید رفیعی
مطلبتون رو دوبار خوندم بزرگوار نشون میده تجربه بالایی در شناخت افراد نداری جناب پزشکیان همینه شاید با کمی گریم و دوتا گل و یک میز دکور رو تغییر بدی ولی نمیتونی ذات و رفتار یک شخص رو تغییر بدی تو همون کشور متخاصم برای ریاست جمهوری شرایط هست نه گزینش و سلیقه برای یک سخنگوی دولت دهها پارامتر هست نه سفارش و ووو جناب پزشکیان شاید یک پزشک خوب باشه شاید شاید در حد نماینده باشه ولی رییس جمهور خیر گفته من تایید نفر بعدی انتخابات نیست شما دلسوزانه گفتید و من هم دلسوزانه نظرم رو گفتم
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