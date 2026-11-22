جلسه علنی وبیناری امروز مجلس به دلیل اعتراض چند نماینده به غیرفعال بودن تبلت نمایندگی حمید رسایی و ایجاد اختلال در روند برگزاری نشست، تشکیل نشد.

به گزارش تابناک؛ جلسه علنی وبیناری امروز مجلس به دلیل اعتراض چند نماینده به غیرفعال بودن تبلت نمایندگی حمید رسایی و ایجاد اختلال در روند برگزاری نشست، تشکیل نشد.

طبق دستور هفتگی و اعلام هیئت‌رئیسه مجلس، قرار بود امروز (یکشنبه اول آذر) جلسه علنی وبیناری برگزار شود اما این جلسه تشکیل نشد. قرار بود ریاست این جلسه با علی نیکزاد نایب رئیس مجلس باشد.

بنا بر این گزارش؛ پیش از برگزاری جلسه، حمید رسایی نماینده تهران و مهدی کوچک‌زاده و علی خضریان دو نماینده دیگر تهران و حامد یزدیان، نماینده اصفهان، نسبت به فعال نبودن تبلت نمایندگی حمید رسایی اعتراض کردند. این اعتراض منجر به بی‌نظمی و ایجاد سروصدای زیاد و اختلال در برگزاری جلسه شد.

درخواست این نمایندگان، فعال شدن تبلت نمایندگی رسایی بود به‌طوری‌که با صدای بلند اعلام کردند در صورت فعال نشدن تبلت، به محض آغاز جلسه علنی اعتراض کرده و در روند برگزاری جلسه اختلال ایجاد خواهند کرد. این وضعیت تا جایی پیش رفت که حجت‌الاسلام آقاتهرانی نماینده تهران برای ایجاد آرامش مداخله کرد اما به توصیه‌های ایشان نیز توجهی نشد.

در سوی دیگر، سایر نمایندگان به‌صورت حضوری یا وبیناری در جلسه علنی حاضر شده و منتظر آغاز جلسه بودند؛ ضمن اینکه نشست به حدنصاب لازم نیز رسیده بود.

در نهایت، با توجه به وضعیت پیش‌آمده، هیئت‌رئیسه مجلس به ریاست علی نیکزاد تشکیل جلسه داد و برای حفظ شأن مجلس، جلسه امروز را لغو کرد.

حمیدرضا حاجی‌بابایی، نایب رئیس مجلس، در جلسه علنی چهارشنبه (۲۹ آبان) نیز اعلام کرده بود که مجلس در خصوص در اختیار قرار دادن تبلت به رسایی از قوه قضائیه استعلام کرده، اما تاکنون پاسخی به هیئت‌رئیسه واصل نشده است.

گفتنی است، حمید رسایی، نماینده تهران که در پی شکایت شاکی خصوصی به زندان محکوم شده است، از هفته گذشته با استفاده از تأسیسات قانونی به مرخصی آمده است.

منبع: عصرایران



