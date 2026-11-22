به گزارش تابناک؛ محمد هاشمی سخنگوی سازمان غذا و دارو با اشاره به مطالب منتشرشده درباره خطر بوتولیسم اظهار کرد: اظهارات مدیرکل فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو درباره این مسمومیت ناظر بر اهمیت رعایت اصول بهداشتی و ایمنی در تولید و نگهداری مواد غذایی بوده و به معنای ناایمن بودن محصولات کنسروی استاندارد و صنعتی نیست.

کنسروهای صنعتی مواد نگهدارنده ندارند

هاشمی گفت: در فرآیند صنعتی تولید کنسرو، مواد غذایی داخل قوطی تحت عملیات حرارتی کنترل‌شده با دما و زمان مشخص قرار می‌گیرند تا میکروارگانیسم‌های بیماری‌زا، از جمله باکتری کلستریدیوم بوتولینوم، غیرفعال شوند. این فرآیند مبنای اصلی ایمنی میکروبی کنسروهای صنعتی است و ایمنی این محصولات از طریق فرآیند حرارتی تأمین می‌شود، نه افزودن مواد نگهدارنده.

وی با تأکید بر اینکه محصولات کنسروی صنعتی برای افزایش ماندگاری نیازی به افزودن مواد نگهدارنده ندارند، افزود: در فرآیند متعارف تولید این محصولات اصولا از مواد نگهدارنده استفاده نمی‌شود و ماندگاری آنها از طریق فرآیند حرارتی و بسته‌بندی مناسب تأمین می‌شود.

مشخصات کنسروهای ایمن از بوتولیسم

این مسئول تأکید کرد: کنسروهای صنعتی که مطابق ضوابط و استانداردهای مصوب تولید شده اند، مجوزهای لازم را دارند و از بسته‌بندی سالم و تاریخ مصرف معتبر برخوردارند، در صورت نگهداری صحیح، از نظر خطر بوتولیسم ایمن محسوب می‌شوند. بنابراین، طرح خطر بوتولیسم نباید موجب نگرانی عمومی درباره مصرف همه محصولات کنسروی شود.

خطر کنسروهای خانگی

سخنگوی سازمان غذا و دارو با اشاره به تفاوت کنسروهای صنعتی و خانگی گفت: در تهیه کنسروهای خانگی، اگر فرآیند حرارتی به میزان کافی و با شرایط مناسب انجام نشود، امکان باقی ماندن باکتری و تولید سم بوتولینوم وجود دارد. به همین دلیل، تهیه و نگهداری کنسروهای خانگی بدون رعایت اصول علمی و بهداشتی می‌تواند خطرآفرین باشد.

۵ مورد حیاتی در مصرف کنسرو

هاشمی با تأکید بر رعایت توصیه‌های درج‌شده روی بسته‌بندی محصولات کنسروی اظهار داشت: در مواردی که دستور جوشاندن کنسرو پیش از مصرف روی بسته‌بندی درج شده است، این توصیه باید مطابق دستورالعمل رعایت شود. همچنین از مصرف قوطی‌های بادکرده، نشتی‌دار، زنگ‌زده یا آسیب‌دیده باید خودداری کرد و جوشاندن نیز نباید جایگزین انتخاب محصول سالم و استاندارد شود.

هدف از هشدارهای سازمان غذا و دارو چیست؟

سخنگوی سازمان غذا و دارو تأکید کرد: بوتولیسم مسمومیتی جدی و بالقوه کشنده است، اما اطلاع‌رسانی درباره آن باید دقیق، علمی و به دور از تعمیم‌های نادرست باشد.

هدف از هشدارهای سازمان غذا و دارو، افزایش آگاهی عمومی و پیشگیری از مصرف مواد غذایی پرخطر است، نه ایجاد نگرانی درباره محصولات کنسروی استاندارد که با فرآیندهای کنترل‌شده صنعتی تولید می‌شوند.