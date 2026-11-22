یک مشاجره ساده بر سر چند دانه آلو، به جنایتی هولناک ختم شد؛ صاحب باغ با شلیک گلوله‌ای مرگبار، پدر یک خانواده را در برابر چشمان همسر و فرزندانش کشت.

به گزارش تابناک؛ ماجرای این پرونده دلهره‌انگیز بعدازظهر سیزدهم مرداد سال گذشته در اطراف بولوار شاهنامه ۷۶ هنگامی رقم خورد که مرد میانسالی به نام «مسعود سنچولی» سوار بر یک دستگاه پژو ۴۰۵ در حالی که همسر و فرزندانش سرنشین آن بودند، از جاده خاکی کنار دیوارهای چند باغ محصور عبور کرد اما در یک لحظه راننده ۵۵ ساله پدال ترمز را فشرد و در نزدیکی در آهنی بزرگ یکی از باغ‌هایی با درختان میوه متوقف شد.

دختربچه‌ها که از دیدن آلوهای زرد و خوشرنگ ذوق‌زده شده بودند، از خودروی پدر بیرون پریدند و به همراه مادرشان وارد باغی شدند که در آهنی آن قفل نبود. هنوز چند دقیقه بیشتر از این ماجرا نگذشته بود که برادر صاحب باغ آلو از باغ محصور دیگری در همان محدوده خارج شد و با دیدن صحنه جمع‌آوری مقداری آلو توسط دختربچه‌ها به سرزنش مرد راننده پرداخت که پشت فرمان پژو نشسته بود.

این ماجرا لحظاتی بعد به مشاجره لفظی انجامید و مرد معترض موضوع سرقت آلو را در حالی به پلیس ۱۱۰ گزارش داد که صاحب باغ نیز از راه رسید و مشاجره و درگیری آنان شدت گرفت.

در همین حال صاحب باغ که مصطفی نام دارد سلاح شکاری دولول را از داخل خودرو برداشت و چند تیر هوایی شلیک کرد. حالا دیگر صدای اعتراض و درگیری بالا رفته بود و همسر و فرزندان راننده وحشتزده به این صحنه ترسناک می‌نگریستند که ناگهان شلیک هولناک آخرین گلوله سر راننده میانسال را در برابر چشمان از حدقه بیرون‌زده خانواده‌اش متلاشی کرد و خون‌آلود نقش بر زمین شد. صدای جیغ و گریه‌های دردناک دختربچه ها در آسمان جاده خلوت روستایی پیچید و ضارب مسلح نیز روانه مرکز انتظامی شد تا خود را تسلیم قانون کند.

طولی نکشید که با گزارش این ماجرای جنایی دلهره‌انگیز به قاضی ویژه قتل عمد مشهد، بی‌درنگ قاضی دکتر صادق صفری عازم بولوار شاهنامه شد و به طرف روستای دهشک حرکت کرد. بررسی‌های میدانی و مقدماتی مقام قضایی حکایت از آن داشت که درگیری فقط به خاطر چیدن چند دانه آلو از باغی با دیوارهای بلوک سیمانی رخ داده است و این جنایت از قبل برنامه‌ریزی نشده بود.

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با دستور قاضی شعبه ۲۵۵ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد، مستندات و تصاویر دوربین‌های مداربسته به همراه آثار باقیمانده از صحنه جنایت ثبت و ضبط شد و «مصطفی -ب» (ضارب مسلح) نیز برای تشریح ماجرا به پلیس آگاهی انتقال یافت.

این مرد ۴۱ ساله که از وقوع این حادثه تلخ بسیار ابراز ندامت می‌کرد در همان تحقیقات مقدماتی به قاضی دکتر صادق صفری گفت: من از قبل مرحوم را نمی‌شناختم. همسر و فرزندان او وارد باغم شده بودند و او خودش بیرون باغ داخل خودرو نشسته بود. البته برادرم متوجه شد و به آنها گفت «اینها مال مردم است چرا این کار را می‌کنید» و در نهایت گفته بود «عیب ندارد، ببرید».

در همین هنگام من رسیدم و گفتم «اگر میوه می‌خواستید به خودم می‌گفتید تا به شما بدهم». همه ما را می‌شناسند. در باغ ما به روی همه باز و دست ما به خیر است. در عین حال اشتباه من این بود که اسلحه کثافت را با جواز خریدم. چند وقت قبل هم زمانی که در همین منطقه تیراندازی شده بود، گروهی از ماموران انتظامی برای جمع‌آوری سلاح آمده بودند ولی من اشتباه کردم و اسلحه‌ام را تحویل ندادم. ای کاش آن روز همین سلاح را به نیروهای انتظامی می‌دادم.

متهم به جنایت مسلحانه همچنین مدعی شد: راننده پژو ۴۰۵ با یک چاقوی بلند (شمشیر) آمده بود و قصد داشت مرا بزند که من چند تیر هوایی برای ترساندن او شلیک کردم ولی آن مرد راننده باز هم به من نزدیک می‌شد. در این شرایط باز هم قصد تیراندازی هوایی را داشتم که متاسفانه محافظ ماشه کنار رفته بود و من که فکر می‌کردم دستم روی آن است در یک لحظه انگشتم به ماشه خورد و گلوله به سر او شلیک شد.

در ادامه تحقیقات قضایی، متهم در حضور کارشناس سلاح و کارآگاهان پلیس آگاهی نیز ماجرای تیراندازی را شرح داد و ادعا کرد قصد قتل نداشته و فقط می‌خواست به صورت هوایی شلیک کند چراکه از قبل نیز مرد راننده را نمی‌شناخت و اختلافی هم با او نداشت.

متهم همچنین در روند دادرسی به موضوع دفاع مشروع اشاره کرد و وجود شمشمیر در دست راننده را نشانه‌ای برای دفاع از خود دانست.

در حالی که اعترافات متهم و نحوه تیراندازی با اظهارات وی در بازسازی صحنه جنایت مطابقت داشت، به دستور قاضی ویژه قتل عمد مشهد، وی برای انجام معاینات تخصصی درباره سلامت روان به پزشکی قانونی معرفی شد و کمیسیون تخصصی روان پزشکی نیز پس از انجام معاینه و مصاحبه، سلامت روانی وی را تایید کردند و او را مسئول اعمال خویش دانستند.

در این شرایط و پس از تکمیل تحقیقات قضایی و با توجه به اقاریر صریح متهم و اسناد و مدارک موجود، کیفرخواست این پرونده وحشتناک جنایی در دادسرای عمومی و انقلاب صادر و پس از تایید قاضی اظهارنظر به دادگاه کیفری یک خراسان رضوی ارسال شد.

منبع: همشهری آنلاین



