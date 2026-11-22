اقتصاددان مشهور آمریکایی تاکید کرد واشنگتن دریافته است نه در جنگ تجاری و نه در یک جنگ گرم، توان پیروزی بر چین را ندارد و نزدیکی روابط دو کشور «قطعاً ممکن و مطلوب» است.

به گزارش تابناک؛ جفری ساکس، اقتصاددان آمریکایی و مدیر مرکز توسعه پایدار دانشگاه کلمبیا در مصاحبه با خبرگزاری تاس در حاشیه اجلاس سازمان همکاری‌های اقتصادی آسیا-اقیانوسیه در شنژن گفت اقتصاد چین بر اساس برابری قدرت خرید حدود یک‌سوم بزرگ‌تر از آمریکا و تولید صنعتی آن تقریباً دو برابر است و «مسیر عقلانی برای هر دو طرف، همکاری است.»

جفری ساکس در ادامه مصاحبه با این خبرگزاری در پایان اجلاس سران آسیا-اقیانوسیه در شنژن اظهار داشت: «نزدیکی میان واشنگتن و پکن قطعاً ممکن و مطلوب است و اگر هر دو طرف قواعد خویشتن‌داری متقابل را رعایت کنند، می‌تواند تا حد زیادی پیش برود.»

وی با اشاره به تحولات دیپلماتیک سال جاری گفت: «امسال رئیس‌جمهور آمریکا دونالد ترامپ به چین سفر رسمی داشت، رئیس‌جمهور چین شی جین‌پینگ در سپتامبر به واشنگتن رفت و دو رهبر دوباره در شنژن دیدار کردند. واشنگتن آموخته است که نمی‌تواند در جنگ تجاری یا جنگ گرم با چین پیروز شود.»

ساکس پیش‌تر نیز در حاشیه این اجلاس گفته بود که از دیدار رهبران چین، روسیه و آمریکا در شنژن استقبال می‌کند و «حفظ روابط خوب میان قدرت‌های بزرگ مانند چین، روسیه، آمریکا و هند بسیار مهم است. ما به دوستی نیاز داریم، نه درگیری.»

وی همچنین تأکید کرده بود که چین در این نشست نقش «کلیدی» ایفا می‌کند و «اهمیت چین در جهان غیرقابل انکار است.»

منبع: ایسنا



