متاسفانه باید گفت عملکرد اخیر دولت در دو ماجرای حساس بنزین و نان باعث خدشه‌دار شدن اعتماد عمومی شده است. به بیان صریح، دولت مشکلات موجود و تدابیر لازم وبه ناچار برای مدیریت آن را شفاف وصادقانه برای مردم بیان نکرده وهمین امر باعث سرگردانی، بلاتکلیفی، نگرانی، بروز ابهام و شایعه، تشکیل صف و ایجاد نارضایتی مضاعف در مردم شده است.

به گزارش تابناک؛ حال آن که اگر بخاطر شرایط جنگی و محاصره اقتصادی مثلا بنزین کم است یا باید در مصرف آرد ونان صرفه جویی شود، راه صحیح، کمک‌خواستن از مردم است که درگام نخست از بیان صادقانه و بی‌پرده مشکل می‌گذرد.

اشتباه بزرگ این است که هوش و درک مردم را نادیده بگیریم و واقعیات اقتصاد کشور وکمبودهای موجود را که روزانه در کف خیابان قابل مشاهده و لمس است در قالب طرح‌های مختلف به خورد آنها بدهیم یا با هدف افزایش قیمت آن کالاها برای کسب درآمد، روی آن مشکلات موج‌سواری کنیم.

وقتی شرایط کشور جنگی است و کمبود هم لاجرم جزئی از آن و ناشی از آن بوده و این واقعیت در جامعه به‌طور روزانه توسط مردم عادی درحال مشاهده است، بیان غیرصادقانه و تلاش برای بسته‌بندی زیبای آن از تریبون‌های رسمی، جز سلب اعتماد عمومی اثر دیگری ندارد. چه اصراری هست که همه چیز در کشور عادی نشان داده شده وجوری رفتار شود که انگار نه انگار جنگی و محاصره‌ای وجود دارد؟

راه مدیریت کردن شرایط جاری اقتصاد کشور، مهار انتظارات تورمی و تقویت مقاومت اقتصادی مردم، بیان صادقانه مسایل در کنار تشریح اقدامات و راه‌حل‌های در دست اقدام و پیگیری است.

اگر مردم واقعا حس کنند که تریبون‌هابا آنها صادقانه سخن می‌گویند، بی شک مقاومت، تحمل وتاب‌آوری بیشتری برای عبور از این شرایط از خود نشان خواهند داد. برعکس، تداوم کم‌صداقتی‌های موجود وتفاوت آشکار میان واقعیات و سخنان، ناامیدی و بی‌اعتمادی را افزایش داده وبا کاهش تاب آوری، شانس جلب همکاری عمومی در اجرای موفق اقداماتی که ممکن است در آینده نزدیک بسیار ضروری باشد را کاهش خواهد داد.

منبع: روزنامه اطلاعات



